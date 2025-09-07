  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

انتقاد یک نماینده از توهین به قوم لر در سریال «سووشون»

نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس گفت: متاسفانه در سریال سووشون سهواً یا عمداً بر تاریخ و فرهنگ و احساسات قوم بزرگ لر زخم زده شد که اقدام ناپسندی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: ایرانی ها در گذر پر فراز و فرود تاریخ همواره با یکدیگر پیوند داشته و برای این شکوه وحدت تلاش های ستودنی کرده اند.

نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه در سریال سووشون سهواً یا عمداً بر تاریخ و فرهنگ و احساسات قوم بزرگ لر زخم زده شد که ضمن ابراز ناراحتی از این اقدام ناپسند، از ریاست صداوسیما و متولیان پاسبان از فرهنگ می خواهم نسبت به این مسئله توجه کنند.

زهرا علیدادی

