  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

نحوه واگذاری سهام سایپا و ایران‌خودرو مطابق با قانون نیست

نحوه واگذاری سهام سایپا و ایران‌خودرو مطابق با قانون نیست

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از نحوه واگذاری سهام فولاد مبارکه، سایپا و ایران‌خودرو انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: دولت طبق قانون اجازه واگذاری سهام تمامی مجموعه‌های بزرگ خود را ندارد و باید ۲۰ درصد از این سهم را برای خود نگهداری کند، اما امروز شاهد هستیم که در این زمینه به قانون عمل نمی شود.

وی ادامه داد: این موضوع را در زمینه واگذاری سهم فولاد مبارکه و سایپا و ایران خودرو شاهد هستیم که انتظار می‌رود این کار متوفف شود.

پژمانفر افزود: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نسبت به این واگذاری تذکر می‌دهم تا منافع کشور و سهام دولت در اختیار یکسری افراد که از رانت بهره‌برداری می‌کنند، قرار نگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته دیگر این است که واگذاری سهام نباید در مقطعی صورت گیرد که ارزش سهام در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. در بخش‌هایی مانند خودرو و فولاد که دولت باید نقش حاکمیتی ایفا کند، واگذاری سهام کمتر از ۲۰ درصد به معنای پاک کردن نقش دولت و خلاف قانون است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: انجام این کارها در برهه خاص خلاف قانون است، لذا از کمیسیون صنایع انتظار می‌رود به این موضوع ورود کند.

کد خبر 6582276
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها