به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: دولت طبق قانون اجازه واگذاری سهام تمامی مجموعه‌های بزرگ خود را ندارد و باید ۲۰ درصد از این سهم را برای خود نگهداری کند، اما امروز شاهد هستیم که در این زمینه به قانون عمل نمی شود.

وی ادامه داد: این موضوع را در زمینه واگذاری سهم فولاد مبارکه و سایپا و ایران خودرو شاهد هستیم که انتظار می‌رود این کار متوفف شود.

پژمانفر افزود: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نسبت به این واگذاری تذکر می‌دهم تا منافع کشور و سهام دولت در اختیار یکسری افراد که از رانت بهره‌برداری می‌کنند، قرار نگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته دیگر این است که واگذاری سهام نباید در مقطعی صورت گیرد که ارزش سهام در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. در بخش‌هایی مانند خودرو و فولاد که دولت باید نقش حاکمیتی ایفا کند، واگذاری سهام کمتر از ۲۰ درصد به معنای پاک کردن نقش دولت و خلاف قانون است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: انجام این کارها در برهه خاص خلاف قانون است، لذا از کمیسیون صنایع انتظار می‌رود به این موضوع ورود کند.