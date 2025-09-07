سُفرای ضعیف باید به کشور بازگردانده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: در شرایط التهابات سیاسی، سفارتخانههای ما در خارج از کشور، حافظان اصلی منافع ملی ما هستندو بر این اساس، سفرای ما باید تجربه و دانش لازم و درک صحیح از مسائل جهانی داشته باشند.
وی بیان کرد: سفرای ما باید دادههای صحیح به داخل کشور تزریق کنند و نباید در چهاردیواری سفارت محصور باشند. جای تاسف دارد که سفرای ما به جای اینکه زنجیرههای اتصال ایران به بازار جهانی باشند، بیشتر کادوهای خانوادگی سیاسیون ما در فروشگاههای خارج از کشور هستند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه ما به جای استفاده از دیپلماتهای برجسته که فهمی از رایزنیهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند، برای برخی از علافان سیاسی در سفارتخانه ها شغل ایجاد کردهایم. این افراد باید به داخل کشور بازگردانده شوند و لازم است وزیر امور خارجه در رابطه با برخی از سفرای ضعیف تجدیدنظر کند.
فلاحی با بیان اینکه در شرایط تحریم سفارتخانههای ما باید توسط سفرای قدرتمند مدیریت شوند، تصریح کرد: همچنین برخی از نهادها و بنیادهای به ظاهر مذهبی و فرهنگی ما در خارج از کشور هیچ آوردهای ندارند و به جای آنکه سربازان نظام باشند، سربازان منویات خود هستند که بیتالمال را حیف و میل کنند.
