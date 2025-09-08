  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

حبیب‌زاده: مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم متحد باشند

حبیب‌زاده: مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم متحد باشند

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: همه مسئولان باید با پیروی از رهبر انقلاب اتحاد مقدس را ادامه دهند و به حوزه معیشت مردم ورود جدی‌تری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله حبیب‌زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: روز گذشته رهبر حکیم انقلاب در جلسه با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ضمن حمایت از رئیس‌جمهور، پشتیبانی خود را از دولت اعلام کردند.

وی ادامه داد: همچنین چندی پیش نمایندگان مجلس خدمت ایشان رفتند که رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت از رئیس مجلس و نمایندگان هم داشتند. حمایت ایشان از دولت و مجلس نعمتی بزرگ است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مسئولان باید با پیروی از رهبری، اتحاد مقدس را ادامه دهند و از سوی دیگر این اتحاد مقدس باید با ورود جدی‌تر به حوزه معیشت مردم همراه شود.

کد خبر 6583353
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها