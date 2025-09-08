به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله حبیبزاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: روز گذشته رهبر حکیم انقلاب در جلسه با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، ضمن حمایت از رئیسجمهور، پشتیبانی خود را از دولت اعلام کردند.
وی ادامه داد: همچنین چندی پیش نمایندگان مجلس خدمت ایشان رفتند که رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت از رئیس مجلس و نمایندگان هم داشتند. حمایت ایشان از دولت و مجلس نعمتی بزرگ است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مسئولان باید با پیروی از رهبری، اتحاد مقدس را ادامه دهند و از سوی دیگر این اتحاد مقدس باید با ورود جدیتر به حوزه معیشت مردم همراه شود.
