به گزارش خبرنگار مهر، روح الله باقرزاده در حاشیه دهمین نشست تبادل علم و فناوری و کارگاه بینالمللی همتایابی ۲۰۲۵ «استپ» که امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: امروز دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتخار میزبانی دانشمندان برتر در حوزههای مختلف علوم، مهندسی و تکنولوژی از بیش از ۳۶ کشور دنیا را دارد.
وی افزود: این نشست با دو هدف و رویکرد با همکاری بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) برنامهریزی شده است. یکی از رویکردها شکلگیری کارگروههای پژوهشی کلان بین دانشمندان برجسته ایرانی و دانشمندان بینالمللی جهان اسلام است. ما در حوزه توسعه همکاریهای بینالمللی دانشگاه امیرکبیر، تمرکز ویژهای بر ظرفیتهای منطقهای و اولویتهای کشور داریم تا بتوانیم در جهت رفع نیازهای اساسی مردم، جامعه و صنایع گام برداریم.
باقرزاده با اشاره به فرایند همتایی در این مراسم گفت: امروز در قالب کارگاههای موازی همتایابی بینالمللی، اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه همکارانی از دانشگاههای برتر کشور گرد هم آمدهاند تا با همکاران بینالمللی خود در زمینههای پژوهشی کلان همکاریهای تازهای را شکل دهند.
وی اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز از این نوع پروژههای پژوهشی که در قالب همکاریهای بینالمللی تعریف میشوند حمایت میکند تا شرایط مناسبی برای توسعه علم و دانش در جهان اسلام و بهویژه در ایران فراهم شود.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته، بیش از ۳۶ پروژه بینالمللی در دانشگاه امیرکبیر مورد حمایت مالی قرار گرفته است، گفت: در سال جاری نیز این برنامه وجود دارد که با محوریت دانشکدهها، پژوهشکدهها، اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه دانشگاهها و اساتید کشور، حول محورهای مهم تحقیقاتی و چالشهای اساسی کشور برنامهریزی کنند. این فعالیتها در قالب یک تیم پژوهشی پیش خواهد رفت و حمایتهای مالی لازم هم از منابع داخلی کشور و هم از سازمانهای بینالمللی همکار تأمین خواهد شد.
مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد زمینههای همکاری بینالمللی این دانشگاه گفت: این همکاری بر دو بخش تمرکز دارد. بخش اول مهندسی آینده یا به عبارتی مهندسی لبه دانش و دیگری حوزه دارو و مباحث مرتبط با سلامت انسانها که ارتباط مستقیمی با صنعت و جامعه کشور دارد.
وی خاطر نشان کرد: در این چارچوب، برنامهریزی شده که در ۹ کارگروه موازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به همراه همکاران بینالمللی این کار را به نحو بهینه برگزار کنند تا بیش از ۷۰ استاد و محقق برجسته بینالمللی از ۳۶ کشور دنیا بتوانند روی موضوعات پژوهشی که در طول یک سال آینده یکی دو روی آن متمرکز خواهند شد، کار کنند تا به برطرف کردن چالشها و مشکلات اساسی کمک شود.
باقرزاده در ادامه به تشریح جایگاه پلتفرم «استپ» به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای هفته جایزه مصطفی پرداخت و توضیح داد: در این قالب، از مهمترین دانشمندان و محققان برجسته دنیا دعوت میشود تا با حمایت بنیاد علم و فناوری مصطفی در کشور یا مکانهای مختلف گرد هم بیایند و در حوزه همکاریهای بینالمللی و توسعه علم و دانش در جهان اسلام تبادل نظر کنند.
مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص شاخصهای انتخاب پژوهشگران و اساتید مدعو، گفت: دو دسته از اساتید در این نشست حضور دارند؛ دسته اول، اساتید و دانشمندان برجستهای هستند که در کمپانیهای بزرگ و معتبر دنیا فعالیت میکنند و امسال نیز یکی از این دانشمندان برجسته بهعنوان منتخب جایزه مصطفی معرفی شده است. تمامی مراحل انتخاب این دانشمندان برجسته توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی انجام میشود و امروز ما میزبان آنان هستیم تا بتوانیم از ظرفیتهای بالای علمیشان بیشترین بهره را ببریم.
وی افزود: دسته دوم، دانشمندانی هستند که ظرفیتهای علمی بسیار بالایی دارند؛ چه از کشورهای مسلمان و چه دانشمندان مسلمانی که در کشورهای دیگر دنیا فعالیت میکنند. این ظرفیتها در واقع مجموعهای از همه توان علمی جهان اسلام است که تحت عنوان ظرفیت توسعه علم و فناوری جهان اسلام از آنها یاد میشود.
