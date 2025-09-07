افتتاح فاز دوم روددره فرحزاد در آبان ماه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی روند اجرایی فاز دوم و سوم رود دره فرحزاد با حضور داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، شهرداران مناطق ۲ و ۵، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و… برگزار شد.

گودرزی در این جلسه بر تسریع در روند اجرای پروژه و اهمیت دسترسی سریع‌تر شهروندان به فضای سبز و خدمات شهری تأکید کرد و گفت: فاز دوم رود دره فرحزاد در اواسط آبان ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با تأکید بر هماهنگی میان مناطق ۲ و ۵ و سازمان بوستان‌ها، خواستار رعایت استانداردهای فنی، کنترل کیفیت و بهره‌برداری به موقع فازهای بعدی شد.

در این نشست، مسئولان پروژه به تشریح جزئیات اجرایی فازهای دوم و سوم از جمله تکمیل مسیرهای پیاده‌روی، احداث زیرساخت‌های لازم، نصب سیستم روشنایی و شبکه آب‌رسانی، کاشت گونه‌های متنوع گیاهی و آماده‌سازی تجهیزات تفریحی و ورزشی برای استفاده شهروندان پرداختند.

همچنین پیمانکاران پروژه نیز گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی و موضوعات اجرایی ارائه کردند تا با برنامه‌ریزی دقیق، شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از امکانات کامل بوستان بهره‌مند شوند.