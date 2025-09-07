ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول عمره ۱۴۰۴ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول اعزام‌های عمره ۱۴۰۴ در برخی استان‌ها گفت: از امروز نام نویسی در اصفهان، اردبیل، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، تهران، خراسان جنوبی، فارس، خراسان رضوی، کردستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری آغاز شده و هموطنان می‌توانند برای اعزام در مهرماه اقدام نمایند.

معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به دو برابر شدن پروازها به سرزمین وحی در هفته‌های آتی اعلام کرد: از ابتدای مهرماه روزانه ۱۰۰۰ نفر با ۴پ رواز به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

اعزام‌های مرحله اول عمره سال جاری با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان آغاز شده است و زوج‌های جوان نیز بدون نیاز به تهیه فیش می‌توانند راهی سرزمین وحی شوند.