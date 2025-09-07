  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

حکم محکومیت قطعی مجرمین اختلاس از اداره‌کل منابع طبیعی آذربایجان غربی

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از حکم محکومیت قطعی مجرمین اختلاس از اداره‌کل منابع طبیعی آذربایجان غربی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلال پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد.

دادگاه کیفری ۲ ارومیه پس از گذراندن مراحل محاکمه رأی اولیه را صادر و پس از اعتراض، پرونده در محاکم تجدیدنظر استان مورد بازبینی و رسیدگی مجدد قرار گرفت که النهایه ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

مبارزه با فساد در دستگاه قضائی بدون کوچک‌ترین اغماض در جریان است و دست متجاوزین به بیت‌المال را قطع خواهد کرد.

