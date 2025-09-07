به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت ظهر امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در نشست خبری با موضوع گردشگری سلامت حضور پیدا کرد و گفت: گردشگری سلامت یکی از شاخصهای مهم توانمندی و قدرت کشورها در سطح بینالمللی است و نمیتوان از نقش آن در نمایش جایگاه اقتصادی و اجتماعی غافل شد. ارزش این حوزه تنها محدود به ارقام اقتصادی نیست؛ بلکه ارتباط مستقیم با اعتبار جهانی کشور دارد.
وی ادامه داد: به همین خاطر در برنامه هفتم توسعه، موضوع سلامت و گردشگری سلامت بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته و هدفگذاری برای دستیابی به جایگاه جهانی در این عرصه انجام شده است.
وی ادامه داد: در ایران، سازمانها، بیمارستانها و شرکتهای مختلف در حوزه سلامت و گردشگری فعالیت دارند. اما آنچه اهمیت دارد، انسجام و هماهنگی این فعالیتها در قالب یک نظام مشخص است تا خدمات درمانی و گردشگری سلامت کشور بهصورت یکپارچه و استاندارد ارائه شود. نخستین موضوعی که یک گردشگر سلامت خارجی به آن توجه میکند، کیفیت خدمات بیمارستانی، ایمنی و تضمین خدمات درمانی است. به همین منظور، ایجاد یک لوگوی واحد برای گردشگری سلامت ایران میتواند نشانهای از استانداردسازی خدمات، انسجام ملی و نظم در حوزه سلامت باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: اعتماد بیماران خارجی است. زمانی که یک مرکز درمانی یا بیمارستان با لوگوی رسمی گردشگری سلامت فعالیت کند، اطمینان بیشتری برای مراجعهکنندگان به همراه خواهد داشت. این موضوع علاوه بر نشاندادن کیفیت خدمات، بیانگر وجود یک نظام نظارتی در حوزه گردشگری سلامت ایران خواهد بود. در بسیاری از کشورها، وجود چنین استانداردهایی پیششرط پذیرش خدمات درمانی از سوی گردشگران خارجی است و بیماران پیش از انتخاب مقصد درمانی، به اعتبار مؤسسات، نوع پوشش بیمه و هزینهها توجه میکنند.
وی اذعان کرد: در همین راستا، شورای راهبری گردشگری سلامت کشور با همکاری وزارت بهداشت و تلاشهای مستمر متخصصان این حوزه، طرح ایجاد شده به نام لوگوی گردشگری سلامت جمهوری اسلامی ایران را تدوین کرده است. قرار است این برنامه از طریق یک جشنواره ملی اجرا شود تا علاوه بر مشارکت حداکثری فعالان حوزه سلامت، زمینه تبادل نظر، ارائه پیشنهادها و بهکارگیری مشوقهای مختلف فراهم گردد.
رضوی گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر برای حضور پررنگتر ایران در عرصه بینالمللی گردشگری سلامت خواهد بود و امید داریم با همکاری دستگاههای ذیربط، این پروژه بتواند جایگاه ایران را در رقابت جهانی ارتقا دهد و موجب جذب بیماران خارجی بیشتری به کشور شود.
رضوی ادامه داد: سامانه جامع گردشگری سلامت با هدف ثبت و رصد تمامی خدمات درمانی و جراحی محدود که برای بیماران داخلی و خارجی در کشور ارائه میشود، طراحی شده است.
رضوی گفت: در سالهای اخیر بسیاری از بیماران در مراکز جراحی محدود و حتی مطبها بهصورت سرپایی خدمات دریافت کردهاند. با راهاندازی این سامانه، تمامی این خدمات بهصورت یکپارچه ثبت میشود تا اطلاعات شفاف و قابل اتکایی در حوزه درآمدهای گردشگری سلامت فراهم گردد. مسئولان تأکید کردند که دستیابی به آمار دقیق، از جمله میزان ارزآوری سالانه، ۶ میلیارد دلار یا یورو، تنها از طریق انسجام اطلاعاتی ممکن خواهد شد.
وی افزود: اقدامات مقدماتی این پروژه انجام شده و پیگیریهای آتی نیز از طریق همین سامانه صورت خواهد گرفت. انتظار میرود این بستر جدید علاوه بر شفافسازی آمار، پاسخگوی بسیاری از پرسشهای فعالان این حوزه باشد.
برنامههای مهم برای گسترش گردشگری
رضوی در مورد یکی از برنامههای مهم برای گسترش گردشگری سلامت ایران فعالسازی مراکز درمانی و شرکتهای تخصصی دانست و گفت: در بازارهای خارجی است. مسئولان تأکید کردند که این شرکتها باید دفاتر و نمایندگیهای رسمی در کشورهای هدف داشته باشند و ارتباطات مجازی و حضوری خود را با بازارهای منطقه و جهان تقویت کنند؛ همچنین در شورای راهبری گردشگری سلامت، حذف قوانین دستوپاگیر و تسهیل مقررات بهعنوان اولویت مطرح شده است. یکی از طرحهای در دست بررسی، ایجاد بیمه سلامت مشترک با کشورهای همکار است که میتواند مسیر ارائه خدمات به بیماران خارجی را تسهیل کند.
رضویگفت: حقق اهداف گردشگری سلامت تنها با همکاری و همافزایی دستگاهها ممکن است. به همین دلیل، علاوه بر وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی، وزارت کار نیز به این برنامه پیوسته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، سامانه جامع گردشگری سلامت در روزهای آینده با حضور وزرای مربوطه و مدیران دفاتر تخصصی رونمایی خواهد شد.
به گفته وی این سامانه میتواند ظرفیتهای موجود کشور را بالفعل کند و با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، زمینه رشد چندینبرابری صنعت گردشگری سلامت ایران در عرصه جهانی را فراهم آورد.
راهاندازی سامانه جامع گردشگری سلامت
رضوی گفت که تدوین آییننامهها و مقررات مشخص میتواند کیفیت خدمات ارائهشده به بیماران داخلی و خارجی را تضمین کند.
به گفته وی، با راهاندازی سامانه جامع گردشگری سلامت، بسیاری از بینظمیها و ناهماهنگیهای موجود از بین خواهد رفت. این سامانه علاوه بر ثبت و رصد دقیق خدمات، موجب میشود بیمار یا گردشگر درمانی با اطمینان بیشتری به خدمات رسمی و تأییدشده دسترسی پیدا کند.
رضوی افزود: شرکتها، مراکز درمانی و حتی پزشکان موظف خواهند بود تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت کنند و تنها از لوگوها و مجوزهای رسمی استفاده نمایند. به این ترتیب، بیمار اطمینان خواهد داشت که خدمات دریافتشده دارای کیفیت تضمینشده و مطابق با آییننامهها است؛ اگر بینظمی موجود کنترل نشود، خدمات درمانی فاقد اعتبار کافی خواهد بود و امکان سوءاستفاده دلالان و افراد غیرمجاز در این حوزه افزایش مییابد.
رضویگفت: نقش اصلی دولت در حوزه گردشگری سلامت، سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت است و دولت نباید در اجرای مستقیم خدمات دخالت کند. شرکتهایی که مجوز رسمی دریافت میکنند موظفاند مطابق آییننامهها و مقررات شورای راهبری گردشگری سلامت خدمات خود را ارائه دهند.
وی تأکید داشت:بیمار خارجی زمانی که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران میشود باید مطمئن باشد که تمام خدمات درمانی در چارچوب قوانین و تحت نظارت وزارت بهداشت ارائه خواهد شد. تنها در این صورت است که میتوان اعتمادسازی، انسجام و برندینگ پایدار در گردشگری سلامت ایران را تضمین کرد.
نوسانات ارزی بر بخش دارویی و تجهیزات وارداتی تأثیر دارد
رضوی اظهار داشت: با وجود تأثیر تغییرات نرخ ارز و تورم بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات، گردشگری سلامت در ایران همچنان با مشکلات جدی مواجه نبوده و خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی در کشور به صورت عمده برای مردم ایران طراحی شده و سیاست اصلی بر ارائه با کیفیت و قیمت تمام شده به شهروندان داخلی است.
معاون درمان گفت: برای گردشگران خارجی، قیمتها به صورت کامل و طبق هزینههای تمام شده اعلام میشود، اما این اقدام هیچگونه رقابت منفی ایجاد نمیکند. درمانهای ارائه شده به مردم ایران با نسبت مصوب دولت و سقفهای تعیین شده، امکان سود معقول برای مراکز درمانی را نیز فراهم میآورد.
رضوی اذعان کرد: نوسانات ارزی بر بخش دارویی و تجهیزات وارداتی تأثیر دارد و تغییر قیمت ارز ممکن است موجب افزایش هزینه برخی دستگاهها و داروها شود. با این حال، دولت با سیاستهای حمایتی و کنترل دقیق، این افزایش هزینهها را مدیریت میکند.
وی گفت: درحال حاضر قیمت داروها و خدمات درمانی برای مردم با همان رقم مصوب قبلی محاسبه میشود و افزایش سالانه تنها ۳۰ درصد است. دولت با اختصاص یارانه از طریق سازمانهای بیمهای و هدفمندی، تفاوت قیمت تا رقم ۲۸۵۰۰ تومان را جبران میکند تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود. این اقدام تضمین میکند که خدمات سلامت با ثبات قیمت و کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و هیچ مشکلی برای گردشگری سلامت داخلی ایجاد نشده است.
