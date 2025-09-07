  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

درگیری لفظی عامل قتل مردی ۴۹ ساله در اصفهان

اصفهان -رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: متهمی که طی یک نزاع، مرد ۴۹ ساله‌ای را در شهر اصفهان به قتل رسانده بود کمتر از ۷ ساعت در عملیات ویژه کاراگاهان پلیس آگاهی دستگیرشد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر قتل در منطقه ملک شهر اصفهان بلافاصله کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه افزود: با حضور کاراگاهان و انجام بررسی‌های میدانی مشخص شد مرد ۴۹ ساله طی یک درگیری، پس از اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده و قاتل نیز از محل متواری شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات دقیق میدانی، کارآگاهان موفق شدند عامل اصلی این درگیری را در همان ابتدا شناسایی و پس از ۷ ساعت در شهر اصفهان دستگیر کنند.

سرهنگ علی اکبری گفت: متهم ۳۷ ساله در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل پس از یک درگیری لفظی با مقتول اقرار که در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

