ارزش تولیدات عشایر استان ایلام سالانه ۵ هزار میلیارد تومان است

محمد جواد خانزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از هزینه‌کرد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی در یک سال گذشته برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های زندگی عشایر استان خبر داد.

وی اظهار داشت: این اعتبارات صرف اجرای پروژه‌هایی نظیر بهسازی و مرمت راه‌های عشایری، بهسازی چشمه‌ها، حفر چاه آب و آبرسانی سیار به نقاط عشایری سراسر استان شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت افزود: در این هفته ۱۷ پروژه مرتبط با خدمات‌رسانی به عشایر افتتاح شد که برای اجرای آن‌ها بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

خانزادی تأکید کرد: ارزش افزوده و ارزش اقتصادی تولیدات عشایر استان بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از این رو لازم است خدماتی درخور شأن این قشر پرتلاش ارائه شود تا دغدغه‌های آنان در مسیر تولید کاهش یابد.