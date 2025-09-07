  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

ارزش تولیدات عشایر استان ایلام سالانه ۵ هزار میلیارد تومان است

ارزش تولیدات عشایر استان ایلام سالانه ۵ هزار میلیارد تومان است

ایلام - مدیرکل امور عشایری استان ایلام گفت: ارزش تولیدات عشایر استان ایلام سالانه ۵ هزار میلیارد تومان است.

محمد جواد خانزادی در گفتگو با خبرنگار مهر از هزینه‌کرد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی در یک سال گذشته برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های زندگی عشایر استان خبر داد.

وی اظهار داشت: این اعتبارات صرف اجرای پروژه‌هایی نظیر بهسازی و مرمت راه‌های عشایری، بهسازی چشمه‌ها، حفر چاه آب و آبرسانی سیار به نقاط عشایری سراسر استان شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت افزود: در این هفته ۱۷ پروژه مرتبط با خدمات‌رسانی به عشایر افتتاح شد که برای اجرای آن‌ها بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

خانزادی تأکید کرد: ارزش افزوده و ارزش اقتصادی تولیدات عشایر استان بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از این رو لازم است خدماتی درخور شأن این قشر پرتلاش ارائه شود تا دغدغه‌های آنان در مسیر تولید کاهش یابد.

کد خبر 6582469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها