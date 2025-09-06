  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

کشف مرفین جاساز شده در بسته‌های گیاهان دارویی

کشف مرفین جاساز شده در بسته‌های گیاهان دارویی

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) موفق به کشف ۱۴ کیلو و ۳۰۰ گرم مرفین جاسازی شده در مرسوله گیاهان دارویی ارسالی به خارج از کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور بیان داشت: همکاران سخت کوش پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) در حین کنترل مرسولات ارسالی به کشورهای خارجی به یک مرسوله حاوی گیاهان دارویی مشکوک می‌شوند، که پس از بررسی دقیق‌تر به بسته‌های مورد نظر در خصوص احتمال جاساز بودن و حمل مواد مخدر مشکوک شدند.

کشف مرفین جاساز شده در بسته‌های گیاهان دارویی

وی افزود: پس از بازبینی و بازرسی دقیق مرسوله، مقدار ۱۴ کیلو و ۳۰۰ گرم مرفین که به طرز ماهرانه‌ای در بسته‌های گیاهان دارویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

حاجی حسینلو در پایان ضمن تاکید برلزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و حفظ ثبات و امنیت در کشور گفت: پس از بررسی‌های دقیق‌تر، پرونده درخصوص متهمان و مواد مخدر کشف شده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

کد خبر 6581284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها