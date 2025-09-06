به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم حاجی حسینلو، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور بیان داشت: همکاران سخت کوش پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) در حین کنترل مرسولات ارسالی به کشورهای خارجی به یک مرسوله حاوی گیاهان دارویی مشکوک می‌شوند، که پس از بررسی دقیق‌تر به بسته‌های مورد نظر در خصوص احتمال جاساز بودن و حمل مواد مخدر مشکوک شدند.

وی افزود: پس از بازبینی و بازرسی دقیق مرسوله، مقدار ۱۴ کیلو و ۳۰۰ گرم مرفین که به طرز ماهرانه‌ای در بسته‌های گیاهان دارویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

حاجی حسینلو در پایان ضمن تاکید برلزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و حفظ ثبات و امنیت در کشور گفت: پس از بررسی‌های دقیق‌تر، پرونده درخصوص متهمان و مواد مخدر کشف شده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.