به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاری ظهر یکشنبه در نشست اعضای شورای شهر بندرعباس با رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر اهمیت تقویت همبستگی، انسجام اسلامی و همدلی بین اقوام و مذاهب مختلف در شهر بندرعباس تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مهم بندرعباس به‌عنوان نماد همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در جنوب کشور گفت: در سایه‌سار اسلام ناب محمدی می‌توان دست در دست یکدیگر مسیر پیشرفت، امنیت و آبادانی را پیمود. این وحدت نه یک شعار، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه پایدار شهر است.

چالش‌های مکرر؛ قطعی برق، بنزین و فرسودگی زیرساخت‌ها

سالاری با انتقاد از قطعی‌های مکرر برق و نوسانات بنزین در فصول گرم سال، افزود: این معضلات به اقتصاد خانواده‌ها و کسب‌وکارها آسیب جدی وارد کرده است. با وجود ظرفیت‌های عظیم استان در حوزه انرژی، چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

بافت فرسوده؛ زخم کهنه‌ای بر پیکر شهر

عضو شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه بندرعباس دارای بیشترین بافت فرسوده در میان مراکز استان‌های کشور است، محلاتی چون شیر اول، شیر سوم، ملت، شهرک توحید، آیت‌الله غفاری، دوراهی ای سینی، ۲۰ متری شاهد و نخل پیرمرد را از جمله مناطق بحرانی عنوان کرد و گفت: این مناطق نه‌تنها چهره شهر را مخدوش کرده‌اند، بلکه تهدیدی جدی برای جان شهروندان در زمان وقوع حوادث طبیعی هستند.

سنگ‌کن شرقی و بلاتکلیفی ادامه‌دار

وی افزود: مردم نجیب و صبور محله سنگ‌کن شرقی سال‌هاست که از نبود خدمات شهری رنج می‌برند و مطالبه به‌حق الحاق این منطقه به محدوده قانونی شهر، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

مجموعه‌های ورزشی و وعده‌هایی که اجرایی نشد

سالاری با اشاره به مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ای سینی گفت: با وجود وعده‌های مکرر برای بازسازی این مجموعه، همچنان تیم شهرداری بندرعباس مجبور به پرداخت هزینه اجاره زمین است.؛این در حالی است که بازسازی آن می‌تواند نقش مهمی در پرکردن اوقات فراغت جوانان ایفا کند.

همچنین او از عدم تحقق وعده ساخت یک مجموعه ورزشی دیگر در محله‌ای از شهر انتقاد کرد و گفت: عدم اجرای این پروژه، باعث ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد مسئولین شده است.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار ماهی‌فروشان بندرعباس، از بی‌نظمی، قیمت‌گذاری نامنصفانه، مشکلات بهداشتی و ترافیکی شدید در این بازار خبر داد و خواستار ورود جدی و نظارت اصولی از سوی مسئولین ذی‌ربط شد.

معابر، مدارس و زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی فوری

سالاری با نزدیک‌شدن به فصل بازگشایی مدارس، بر ضرورت آماده‌سازی فضاهای آموزشی و اطراف مدارس تأکید کرد و از شهرداری خواست تا با برنامه‌ریزی جدی، به آسفالت‌کاری کوچه‌ها و معابر فرعی بپردازد.

وی همچنین از اقدامات اخیر شرکت توزیع نیروی برق استان در نوسازی تیرهای برق و بهبود روشنایی معابر قدردانی کرد و خواستار تداوم این اقدامات در سراسر شهر شد.