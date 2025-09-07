مسیر روستایی روعاچال تالش ظرف ۱۰ روز آینده بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستای روعاچال از رفع موانع بازگشایی مسیر روستایی این منطقه در بخش حویق شهرستان تالش خبر داد و گفت: این مسیر مهم ظرف ۱۰ روز آینده به طور کامل بازگشایی خواهد شد.

آقایی با اشاره به اینکه مسیر روستایی روعاچال در سال گذشته به دلایل مختلف مسدود شده بود، افزود: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مربوطه، این مسیر ظرف ۱۰ روز آینده به طور کامل بازگشایی و قابل استفاده خواهد بود.

وی همچنین به اهمیت حفظ تالاب جوکندان اشاره کرد و افزود: اراضی این تالاب تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد و با توجه به اینکه تأمین آب آن از دریا صورت می‌گیرد، دستوراتی برای حفظ سطح آب تالاب صادر شده است.

رئیس کل بازرسی گیلان درباره منطقه ۳۲ هکتاری عرصه جنگلی تمشه لانه در بخش کرگانرود نیز گفت: این منطقه نیازمند احداث یک پاسگاه محیط‌بانی است که اقدامات لازم در این زمینه آغاز خواهد شد.

آقایی در پایان از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستانی قدردانی کرد و بر ضرورت تسریع در بازگشایی مسیر و حفظ منابع طبیعی منطقه تأکید کرد.