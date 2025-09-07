به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیلی بعدازظهر یکشنبه در دیدار با مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان، با تبریک هفته وحدت به تشریح برنامه‌های حمایتی این ستاد از طرح‌های فرهنگی و هنری خلاقانه پرداخت و اظهار کرد: ستاد کانون‌ها از طرح‌هایی که نوآوری و اثرگذاری بالایی داشته باشند، به‌ویژه در حوزه هنر، قرآن و کتاب، حمایت می‌کند.

وی بر لزوم تعامل دوسویه بین صف و ستاد برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی در مساجد تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های کانون‌ها باید از حالت کلیشه‌ای خارج شده و با استفاده از ابزارهای هنری مانند قصه‌گویی، تئاتر و پادکست، مفاهیم دینی به نسل جوان منتقل شود.

وی اعلام کرد: طرح‌هایی مانند «مسجد سینما»، که در برخی استان‌ها اجرا شده، قابلیت گسترش در کردستان را دارد و این طرح می‌تواند بستر مناسبی برای ارائه فیلم‌های فرهنگی به نوجوانان باشد.

آسیب‌شناسی سامانه بچه‌های مسجد

نیلی با پذیرش مشکلات موجود در حوزه سامانه بچه‌های مساجد که از سوی مدیران کانون‌های مساجد استان مطرح شد؛ تأکید کرد: این سامانه تنها مرجع رسمی برای ارزیابی فعالیت‌ها و تخصیص منابع است و به‌زودی به‌روزرسانی‌هایی برای آسان‌تر کردن استفاده از آن انجام خواهد شد.

نیلی بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیران محلی کانون‌ها و ستاد تأکید کرد و گفت: بسیاری از کانون‌ها ظرفیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری را دارند، اما به دلیل نداشتن ارتباط مؤثر با ستاد، این ظرفیت‌ها مغفول مانده‌اند. ستاد آمادگی دارد که از طرح‌های خلاقانه و اثرگذار حمایت کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی و پشتیبانی مناسب، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان بتوانند در آینده‌ای نزدیک، فعالیت‌های خود را با محتوای غنی‌تر و اثربخش‌تر گسترش دهند.