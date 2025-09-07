نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو در اردبیل تشدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه آلودگی هوا و مقابله با پدیده گردوغبار استان اردبیل از تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو در استان خبر داد و اظهار کرد: باید با رصد محسوس و نامحسوس اقدامات مراکز معاینه فنی از تردد خودروهای آلاینده به‌ویژه خودروهای سنگین، جلوگیری شود.

وی افزود: نصب ایستگاه سنجش آلودگی هوا و تابلوهای نمایشگر شاخص کیفیت هوا در هسته مرکزی شهر لازم بوده و اقدام شهرداری در این زمینه ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، جلوگیری از آتش‌زدن بقایای مزارع کشاورزی و ساماندهی فعالیت‌های آلاینده در روستاهای اطراف اردبیل از جمله آق‌بلاغ مصطفی‌خان و زرناس گفت: این اقدامات نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل توجه به اجرای طرح‌های مطالعاتی در حوزه بیابان‌زدایی از اطراف شهر اردبیل را نیز مهم برشمرد و بیان کرد: این طرح‌ها باید با بررسی‌های کارشناسی دقیق در مرحله اجرا دنبال شوند.

کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در این نشست گفت: برای حفظ محیط زیست همه دستگاه‌های اجرایی باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند، چراکه این موضوع، تک‌بعدی نیست و با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیوند دارد و ارتقای سلامت جامعه در گرو توجه جدی به آن است.