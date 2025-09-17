  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

انجام معاینه فنی بیش از ۱۳ هزار خودروی سنگین در گیلان

انجام معاینه فنی بیش از ۱۳ هزار خودروی سنگین در گیلان

رشت- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان از معاینه فنی ۱۳ هزار و ۶۳۸ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین طی ۵ ماهه امسال در مراکز معاینه فنی استان خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاین ه فنی ۱۳ هزار و ۶۳۸ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین طی ۵ ماهه امسال در مراکز معاینه فنی استان انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۶۷ خودرو برگ گواهی معاینه فنی دریافت کردند.

مرادی تصریح کرد: ۳ هزار و ۳۷۱ خودروی سنگین و نیمه سنگین نیز به دلیل وجود نواقص یا اشکالات فنی موفق به دریافت برگه معاینه فنی نشده است.

وی افزود: خودروهای سنگین پس از ورود به مراکز معاینه فنی مراحل مختلف تست مکانیزه شامل بررسی میزان آلایندگی، میزان صدا، لغزش جانبی چرخهای جلو، تست کمک فنر، تست کیلومتر شمار، تست ترمز، تست جلوبندی، تست ظاهری اطراف بدنه، تست نور چراغ را پشت سر می‌گذارند و در صورت تایید برگه معاینه فنی دریافت می‌کنند.

مرادی با بیان اینکه معاینه فنی خوروهای سنگین و نیمه سنگین با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش میزان آلودگی هوا انجام می‌شود تصریح کرد: مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین هر ماه توسط کارشناسان ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مورد بازدید قرار می‌گیرند و روند آزمون‌ها و وضعیت دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

کد خبر 6592405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها