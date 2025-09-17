انجام معاینه فنی بیش از ۱۳ هزار خودروی سنگین در گیلان

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاین ه فنی ۱۳ هزار و ۶۳۸ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین طی ۵ ماهه امسال در مراکز معاینه فنی استان انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۶۷ خودرو برگ گواهی معاینه فنی دریافت کردند.

مرادی تصریح کرد: ۳ هزار و ۳۷۱ خودروی سنگین و نیمه سنگین نیز به دلیل وجود نواقص یا اشکالات فنی موفق به دریافت برگه معاینه فنی نشده است.

وی افزود: خودروهای سنگین پس از ورود به مراکز معاینه فنی مراحل مختلف تست مکانیزه شامل بررسی میزان آلایندگی، میزان صدا، لغزش جانبی چرخهای جلو، تست کمک فنر، تست کیلومتر شمار، تست ترمز، تست جلوبندی، تست ظاهری اطراف بدنه، تست نور چراغ را پشت سر می‌گذارند و در صورت تایید برگه معاینه فنی دریافت می‌کنند.

مرادی با بیان اینکه معاینه فنی خوروهای سنگین و نیمه سنگین با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش میزان آلودگی هوا انجام می‌شود تصریح کرد: مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین هر ماه توسط کارشناسان ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مورد بازدید قرار می‌گیرند و روند آزمون‌ها و وضعیت دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

