محیط زیست اردبیل حامی و طرفدار حقوق عامه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی صبح شنبه در جلسه شورای اداری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه دولت چهاردهم دولت حامی محیط زیست است؛ اظهار کرد: محیط زیست حامی و طرفدار حقوق عامه است و همه ما باید با تعامل و همکاری در راستای حفاظت از آن اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی با تقدیر از تلاش کارکنان و محیط بانان سخت کوش در اقصی نقاط استان و مدیران قبلی که در راستای حفظ محیط زیست گام برداشتند؛ افزود: همکاران سرمایه محیط زیست هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر اینکه کارکنان محیط زیست دقت و سرعت در فعالیت‌ها را در دستور کار قرار دهند، تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع به نحو شایسته مد نظر است.

سفیدی با بیان اینکه رویکرد ما با واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیل در امور براساس ضوابط و مقررات محیط زیست است، افزود: در راستای آموزش شهروندان برای حفاظت از محیط زیست می‌توانیم با تعامل از ظرفیت‌های دستگاه‌های فرهنگی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مشارکت مردم و جوامع محلی در مدیریت محیط زیست بسیار با اهمیت بوده و ضامن مدیریت پایدار محیط زیست است.