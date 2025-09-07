به گزارش خبرنگار مهر، صابر جباری فاروجی ظهر یکشنبه در همایش استانی جوانی جمعیت اظهار کرد: ایران در حوزه جوانی جمعیت متأسفانه دچار یک عقب‌ماندگی است که منجر شده در خطر سال‌خوردگی جمعیت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ باروری کلی در کشور حدود، ۱/۶ است و این نرخ در چهارمحال و بختیاری ۱/۷ است، اما باید طی پنج سال به عدد ۲/۵ در این حوزه برسیم.

رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: زمان طلایی برای جبران این موضوع حدوداً ۴ تا ۵ سال است و بعد از آن کار کشور سخت‌تر خواهد شد.

جباری ادامه داد: در حوزه جوانی جمعیت مسئله‌ای که اهمیت بالایی دارد، بحث کرامت، منزلت و جایگاه مادری است، از همین‌رو مدتی است بحث رضایت‌سنجی مادران از عوامل زایمان راه‌اندازی شده، که برای این منظور بعد از زایمان برای مادران یک پیامک حاوی لینک ارسال می‌شود و می‌توانند در آن رضایت یا عدم رضایت خود را از پزشک زنان یا ماما و بیمارستان یا بلوک زایمان اعلام کنند، که می‌تواند در بهبود ارائه خدمات کمک شایانی به ما خواهد کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در بحث جوانی جمعیت تأخیر در فرزندآوری، است، بعد از ازدواج نباید بیش از دو سال برای اولین اقدام بارداری زمان در نظر گرفت افزود: زیر سه فرزند کم‌فرزندی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان داشت: در ایران از ۱۳ روش برای تنظیم خانواده استفاده می‌شود، اما در سایر کشورها فقط از دو روش بهره گرفته می‌شود.

جباری یادآور شد: مشکل دیگری که پیش روی جوانی جمعیت قرار دارد بحث سقط است، سالانه ۸ تا ۱۰ هزار سقط قانونی و ۶۰ هزار سقط خودبه‌خودی رخ می‌دهد و اگر در این زمینه سقط‌های عمدی کنترل شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به تجربه دنیا شبکه بهداشت در کنترل و افزایش جمعیت نقش بسزایی دارد، چون نفوذ کلامی این بخش در بین مردم بیشتر است و اگر ۳۰ هزار بهورز و ۲۲ هزار مراقب سلامت فعال در کشور به بحث جوانی جمعیت ورود کنند شاهد تغییرات خوبی در این زمینه خواهیم بود.