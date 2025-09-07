حادثه دریایی در شمال غربی ترکیه؛ ۵ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی برخورد یک فروند قایق حامل مهاجران به قایقی متعلق به گارد ساحلی ترکیه در شمال غربی این کشور، پنج نفر جان باختند.

دفتر فرمانداری محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در زمان حادثه ۳۴ مهاجر در این قایق پرسرعت حضور داشتند. این حادثه در آب‌های سواحل شهر آیوالیک رخ داد و در پی آن یک نفر نیز مفقود شده است.

به گفته مقامات، عملیات امداد و نجات برای یافتن فرد مفقودشده ادامه دارد. همچنین یک نفر نیز به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است.

دریای اژه مسیر ترانزیتی متداولی برای مهاجرانی است که قصد دارند از شمال آفریقا و خاورمیانه خود را به اروپا برسانند.