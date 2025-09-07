  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

۱۹ هزار دانش‌آموز نیازمند در خراسان جنوبی چشم‌انتظار کمک‌های مردمی

۱۹ هزار دانش‌آموز نیازمند در خراسان جنوبی چشم‌انتظار کمک‌های مردمی

بیرجند- مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی گفت: ۱۹ هزار دانش‌آموز نیازمند در خراسان جنوبی چشم‌به‌راه مشارکت خیرین در جشن عاطفه‌ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جشن عاطفه‌ها، بیان کرد: جشن عاطفه‌ها از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید است، گفت: دفاتر ۲۱ گانه کمیته امداد و ۱۴۴ مرکز نیکوکاری در استان، آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم هستند.

به گفته عرب، پایگاه‌های جمع‌آوری کمک در میادین اصلی شهر و محل‌های برگزاری نماز جمعه مستقر خواهند شد تا امکان مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

وی با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در این طرح گفت: آموزش و پرورش، سازمان دانش‌آموزی، سپاه پاسداران، صدا و سیما و مراکز نیکوکاری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشن همکاری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی، از کمک بیش از ۱۰ میلیارد تومانی مردم در سال گذشته تقدیر کرد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۰۵۶۸۸۷۷* یا ارسال عدد پنج به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند.

کد خبر 6582531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها