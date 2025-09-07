به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جشن عاطفهها، بیان کرد: جشن عاطفهها از ابتدای شهریور ماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدام، تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید است، گفت: دفاتر ۲۱ گانه کمیته امداد و ۱۴۴ مرکز نیکوکاری در استان، آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم هستند.
به گفته عرب، پایگاههای جمعآوری کمک در میادین اصلی شهر و محلهای برگزاری نماز جمعه مستقر خواهند شد تا امکان مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.
وی با اشاره به مشارکت نهادهای مختلف در این طرح گفت: آموزش و پرورش، سازمان دانشآموزی، سپاه پاسداران، صدا و سیما و مراکز نیکوکاری در برگزاری هرچه باشکوهتر این جشن همکاری میکنند.
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی، از کمک بیش از ۱۰ میلیارد تومانی مردم در سال گذشته تقدیر کرد و افزود: علاقهمندان میتوانند از طریق کد دستوری #۱۰۵۶۸۸۷۷* یا ارسال عدد پنج به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند.
