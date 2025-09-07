به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نرجس ابوالقاسمی معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: این رویدادها با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری اکوسیستم استارتاپی و نوآوری برگزار میشود و هدف از برگزاری آن، توانمندسازی، شبکهسازی و تبادل تجربه میان زنان صاحب کسبوکار، کارآفرینان و علاقهمندان به یادگیری دانش و تجربه کسبوکار در استانهای مختلف است.
وی بازآفرینی ایدهها و توسعه زیستبوم کسبوکار زنان را یکی دیگر از سلسله رویدادهای «آوردهگاه زنان» برشمرد و اظهار داشت: این برنامه با تمرکز بر گفتوگو، انتقال دانش و اشتراک تجربه، فضایی تعاملی برای معرفی دستاوردها، چالشها و مسیر رشد زنان کارآفرین و مدیر در ایران فراهم میکند.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: محورهای این رویدادها شامل «زنان و نوآوری اجتماعی»، «زنان بنیانگذار استارتاپها»، «زنان فناور در حوزههای نوین»، «مدیران عامل زن» و «نسل آینده کارآفرینان زن» است که نشاندهنده تعهد به تقویت نقش زنان در اقتصاد و نوآوری در سطح ملی است.
به گفته ابوالقاسمی، اولین دوره از این سلسله رویدادهای ملی «آوردهگاه زنان»، روز جمعه، ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ بهصورت همزمان حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد که امکان مشارکت زنان از سراسر ایران را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه حضور در سلسله رویدادهای ملی «آوردهگاه زنان» با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای تمامی زنان و فعالان کسبوکار بهصورت رایگان است، تصریح کرد: سلسله رویدادهای «آوردهگاه زنان» بهصورت ملی و در استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد و برنامههای بعدی با اطلاعرسانی قبلی در شهرهای مختلف اجرا میشود.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: این رویدادها فرصتی بینظیر برای آموزش رایگان، شبکهسازی و توسعه زیستبوم کسبوکار زنان در سراسر ایران فراهم میکند.
نظر شما