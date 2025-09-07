  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

انصارالله یمن: انتقام واقعی هنوز شروع نشده است

انصارالله یمن: انتقام واقعی هنوز شروع نشده است

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به حمله پهپادی یمن به فرودگاه رامون از حملات شدیدتر نیروهای مسلح یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن به حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه رامون در جنوب اراضی اشغالی واکنش نشان داد.

وی گفت: انتقام واقعی هنوز آغاز نشده است و آنچه در انتظار شماست، بسیار سخت‌تر خواهد بود/

گفتنی است که دقایقی قبل پهپاد یمنی با موفقیت به هدف خود در فرودگاه رامون در النقب در جنوب اراضی اشغالی اصابت کرد و به اذعان صهیونیستها شماری بر اثر این حمله زخمی شده اند. سامانه های رصد رژیم صهیونیستی نتوانستند این پهپاد را رصد کنند.

پروازهای این فرودگاه متوقف شده است و صهیونیستها به شدت شوکه شده اند.

