به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نصرالدین عامر از رهبران انصارالله یمن گفت: حملات دشمن صهیونیستی بر عملیات نیروهای مسلح ما تاثیری نخواهد داشت. ما به حمله به کشورمان واکنش نشان خواهیم داد و با معادله تاخت و تازی که دشمن اسرائیلی به دنبال پیاده کردن آن در منطقه است مقابله می کنیم.

حزام الاسد از دیگررهبران انصارالله یمن نیز گفت: دشمن اسرائیلی مناطق مسکونی را هدف قرار داد و این تلاشی شکست خورده برای پیروزی توهمی رسانه ای است.

وی افزود: ما بر موضع اصولی مان در حمایت از مظلومان غزه اصرار داریم.

مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز به حمله رژیم صهیونیستی به یمن واکنش نشان داد.

وی افزود: حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی به کشور ما شکست خورده است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن از واکنش کوبنده به این حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی خبر داد و افزود: صهیونیستها در بیم و هراس و آماده باش به سر ببرند زیرا واکنش در راه است و حتمی است.

وی گفت: دشمن صهیونیستی به ما فرصت بزرگی برای واکنش با تمام قدرت داد.

این در حالی است که شبکه کان رژیم صهیونیستی مدعی شد: در حمله امروز به یمنی ۱۰ جنگنده شرکت داشتند و بیش از سی بمب و موشک ریختند.