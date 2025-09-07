به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طی پنج‌ماهه سال جاری یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۷۸۲ تُن کالا در قالب ۱۴۳ هزار و ۸۷ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: جابه‌جایی این مقدار کالا توسط، ۲۰ هزار و ۵۲۴ راننده، ۱۳۶ شرکت حمل‌ونقل و ۱۲ هزار ۷۷۷ ناوگان باری سنگین جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: بیشترین کالاهای جابه‌جا شده شامل محصولات کشاورزی، مواد معدنی، تولیدات پتروشیمی و سیمان هستند که بیشتر به استان‌های اصفهان، تهران و بندرعباس ارسال شده است.

امرایی، اضافه کرد: میانگین عمر ناوگان باری استان با ۱۵.۵۶ سال از میانگین عمر ناوگان باری کشور با ۱۷.۲۴ تقریباً ۲ سال جوان‌تر است.