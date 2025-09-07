  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸

عمر ناوگان باری لرستان ۲ سال جوان‌تر از میانگین کشوری است

عمر ناوگان باری لرستان ۲ سال جوان‌تر از میانگین کشوری است

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گفت: میانگین عمر ناوگان باری استان با ۱۵.۵۶ سال از میانگین عمر ناوگان باری کشور با ۱۷.۲۴ تقریباً ۲ سال جوان‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: طی پنج‌ماهه سال جاری یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۷۸۲ تُن کالا در قالب ۱۴۳ هزار و ۸۷ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: جابه‌جایی این مقدار کالا توسط، ۲۰ هزار و ۵۲۴ راننده، ۱۳۶ شرکت حمل‌ونقل و ۱۲ هزار ۷۷۷ ناوگان باری سنگین جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: بیشترین کالاهای جابه‌جا شده شامل محصولات کشاورزی، مواد معدنی، تولیدات پتروشیمی و سیمان هستند که بیشتر به استان‌های اصفهان، تهران و بندرعباس ارسال شده است.

امرایی، اضافه کرد: میانگین عمر ناوگان باری استان با ۱۵.۵۶ سال از میانگین عمر ناوگان باری کشور با ۱۷.۲۴ تقریباً ۲ سال جوان‌تر است.

کد خبر 6582712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها