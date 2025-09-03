پرداخت تسهیلات نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باهدف ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت و افزایش کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، ثبت‌نام در طرح جدید نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوس آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این طرح به مالکان اتوبوس‌های فرسوده متقاضی نوسازی، تسهیلاتی به میزان ۶۰ درصد قیمت تمام شده اتوبوس تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله با معرفی سازمان به بانک عامل (بانک شهر) تخصیص خواهد یافت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اضافه کرد: اسقاط ناوگان فرسوده برای استفاده از این تسهیلات الزامی است؛ اما ناوگان فرسوده معرفی شده تا زمان شماره‌گذاری اتوبوس جدید در صورت داشتن شرایط بر اساس ضوابط و مقررات موجود امکان فعالیت را دارا خواهد بود.

امرایی، تصریح کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر موضوع به تشکل‌های صنفی مربوطه و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در سطح استان اقدام کنند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۹ متقاضی خرید اتوبوس از شرکت عقاب افشان به بانک معرفی شده است که از این تعداد سه مورد به میزان ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت و شش مورد دیگر در حال تشکیل پرونده هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اضافه کرد: در طرح نوسازی ناوگان سواری کرایه برون‌شهری ۵۴ دستگاه سهمیه به استان اختصاص‌یافته است که متقاضیان در مراحل تشکیل پرونده هستند. در این طرح نیز ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ بهره ۴ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله تخصیص داده می‌شود.