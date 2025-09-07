  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

اجلاس هم‌افزایی مدیران صدرا با محوریت تدوین برنامه‌های سال تحصیلی جدید

مشهد - مسئول کمیته آموزش اجلاس مدیران مدارس صدرا گفت: هدف از اجلاس مدیران مدارس صدرا، هم‌افزایی برای تدوین برنامه‌های سال تحصیلی جدید بود.

محمد مهدی مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و دومین اجلاس سراسری مدیران مدارس صدرا با شعار «مدرسه ایرانی، سنگر مبارزه با استکبار جهانی» در مشهد برگزار شد. هدف از این اجلاس، هم‌افزایی مدیران برای تدوین برنامه‌های سال تحصیلی جدید با تمرکز بر این شعار بود.

مسئول کمیته آموزش بیست و دومین اجلاس مدیران مدارس صدرا بیان کرد: ما هر سال در جوار حضرت رضا (ع) مدیران مدارس صدرا را جمع می‌کنیم تا یک هم‌گفتمانی را آغاز کنیم. شعار امسال برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، «مدرسه ایرانی، سنگر مبارزه با استکبار جهانی» انتخاب شده است.

وی دلیل انتخاب این شعار را نیاز به کنشگری فعال مدرسه در فضای متحول دنیا عنوان کرد.

مفتاح گفت: در این اجلاس، مدیران ضمن بازخوانی بیانات رهبری در محورهایی مانند هویت ایرانی و دشمن‌شناسی، راهبردهای محتوایی خود را برای سال تحصیلی جدید انتخاب کردند و برنامه‌های عملیاتی خود را نگاشتند.

مسئول کمیته آموزش بیست و دومین اجلاس مدیران مدارس صدرا تصریح کرد: مدیران از طراحی ساختار تشکیلاتی خود تا برنامه‌های علمی و پرورشی را نگارش کرده‌اند تا بدانند چگونه می‌توانند این شعار را در ابعاد مختلف مدرسه پیاده‌سازی کنند.

وی ادامه داد: چالش‌ها و موانع موجود نیز در این اجلاس با تجربیات و ایده‌های مدیران مورد بررسی قرار گرفت.

