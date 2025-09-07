  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

مدارس صدرا پیشران تحول در آموزش و پرورش هستند

مدارس صدرا پیشران تحول در آموزش و پرورش هستند

مشهد- معاون سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا گفت: ما معتقدیم مدارس صدرا می‌توانند پیشران تحول در آموزش و پرورش باشند.

حجت الاسلام محسن بختیاری در حاشیه بیست و دومین اجلاس سراسری مدیران مدارس صدرا در گفتگو با خبرنگار مهر این مدارس را پیشران تحول در آموزش و پرورش دانست.

معاون سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا گفت: در این ایام عزیز، مدیران مدارس صدرا در بیست و دومین اجلاس سراسری دور هم جمع شدند. مدیران مدارس صدرا در این اجلاس برنامه‌های سالانه خود را در ابعاد علمی، اعتقادی و سیاسی-اجتماعی تدوین کردند.

وی در ادامه گفت: ما در این مجموعه مدارس اعتقاد داریم که مدارس صدرا می‌توانند پیشران تحول در آموزش و پرورش باشند. از اساتید و مهمانان خوبی از آموزش و پرورش دعوت شده بود و آن‌ها پس از مواجهه با مجموعه مدیران مدارس صدرا، شاهد خلاقیت و مجاهدت در دل برنامه‌های این مدارس بودند.

بختیاری با بیان اینکه مهمانان حاضر از وزارت آموزش و پرورش از خلاقیت و مجاهدت مدیران مدارس صدرا شگفت‌زده شدند، اظهار کرد: امیدواریم که برنامه‌ریزی‌های انجام شده به تولید نسلی مبارز و آماده برای سربازی امام زمان (عج) منجر شود.

