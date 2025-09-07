به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه بیست و دومین اجلاس مدیران مدارس صدرا که از ۱۴ شهریورماه با حضور مدیران این مدارس از سراسر کشور در مشهد آغاز شده بود، با برگزاری اختتامیه و ارائه دستاوردهای سه‌روزه به کار خود پایان داد.

این اجلاس سه‌روزه با شعار «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» و با حضور اساتید، مسئولان و مهمانان کشوری برگزار شد. در طول برگزاری، مدیران مدارس در قالب نشست‌های تخصصی و گروه‌های گفت‌وگو به بررسی چهار محور اصلی «هویت ایرانی اسلامی»، «دشمن‌شناسی»، «عقلانیت مبارزه» و «پیشرانی ملت ایران در مبارزه با استکبار» پرداختند.

مدیران مدارس صدرا در این اجلاس ضمن تبادل تجربیات، سند «خودنگاشت» و برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ را تدوین کردند، همچنین در روز پایانی، از طرح‌های منتخب مدیران تقدیر و «سند مدرسه آینده‌ساز» به‌عنوان یکی از برنامه‌های ارائه‌شده در اجلاس مطرح شد.

در بخش دیگری از اختتامیه، از مدارس برتر مجری طرح «سفارتخانه مقاومت» و مدارس برتر آموزشی و پرورشی تقدیر به عمل آمد.

این آئین با حضور امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، و یزدانی، مدیرکل متوسطه اول آموزش و پرورش، همراه بود.