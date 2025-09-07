به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه شیمی و کاتالیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، با انتشار گزارشی جدید به بررسی تأثیر نوآورانه ترکیب هوش مصنوعی (AI) و مبدلهای کاتالیستی بر صنعت خودروهای سبز پرداخت و اعلام کرد: در شرایطی که بحران تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به شدت در حال افزایش است، این فناوریها نقش کلیدی در کاهش آلایندگی و بهبود کارایی خودروها ایفا میکنند.
بر این اساس مبدلهای کاتالیستی بهطور سنتی برای کاهش آلایندههای خروجی از اگزوز خودروها طراحی شدهاند، اما هوش مصنوعی با ارائه مدلهای پیشبینیکننده، تحول شگرفی در این حوزه ایجاد کرده است. پژوهشگران با بهرهگیری از شبکههای عصبی مصنوعی (ANN) و روششناسی سطح پاسخ (RSM) قادر به پیشبینی و بهینهسازی انتشار گازهای آلاینده نظیر CO، HC و NOx هستند. این مدلها با تنظیم پارامترهای موتور، همچون توان ترمزی و نسبت تراکم، به شکل قابلتوجهی کارایی مبدلهای کاتالیستی را افزایش میدهند.
توسعه مواد کاتالیستی نوین با هوش مصنوعی
هوش مصنوعی همچنین در طراحی و کشف مواد جدید برای مبدلهای کاتالیستی نقش مهمی ایفا میکند. بهعنوان مثال، یادگیری ماشین به شناسایی ترکیبات کارآمدتر و مقرون به صرفهتر کمک کرده است. پژوهشگران با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی موفق به شناسایی ترکیبات بهینه اکسید فلزی شدهاند که تا ۲۰ برابر پایدارتر و کارآمدتر از نمونههای قبلی عمل میکنند. این پیشرفتها شامل بهینهسازی نحوه استفاده از نانوذرات فلزات گرانبها مانند پلاتین، پالادیم و رودیم نیز میشود.
حل چالش استارت سرد با هوش مصنوعی
یکی از مشکلات رایج مبدلهای کاتالیستی، عدم کارایی در شرایط استارت سرد است. پژوهشگران با بهرهگیری از شبیهسازیهای ریاضی و هوش مصنوعی، اقدام به توسعه راهکارهایی نظیر پیشگرمایش الکترونیکی یا استفاده از تشعشع مایکروویو برای گرم کردن سریعتر مبدلها کردهاند. این نوآوریها باعث میشود که مبدلها در زمان کوتاهتری به دمای عملیاتی برسند و از انتشار آلایندهها در دقایق اولیه پس از استارت موتور جلوگیری شود.
کاهش مصرف انرژی و آلایندگی با کمک هوش مصنوعی
هوش مصنوعی نه تنها به بهینهسازی عملکرد مبدلهای کاتالیستی کمک میکند، بلکه در کاهش مصرف انرژی و انتشار آلایندهها در کل خودروها نیز تأثیر دارد. به عنوان مثال، استفاده از طراحیهای هوشمند و مواد سبکتر مانند آلومینیوم بازیافتی قادر به کاهش ۹۵ درصدی انتشار کربن است. همچنین، سیستمهای پیشبینیکننده هوش مصنوعی بهینهسازی مسیرها و کاهش مصرف سوخت را تسهیل میکنند.
در پایان، ترکیب هوش مصنوعی و مبدلهای کاتالیستی بهعنوان یک پیشرانه اساسی در صنعت خودروهای سبز شناخته میشود. این تکنولوژیها از بهینهسازی عملکرد مبدلها تا کشف مواد و حل مشکلات پیچیده، بهطور مؤثر در جهت دستیابی به خودروهای با آلایندگی صفر گام برمیدارند. ادامه این تحقیقات یقیناً به کاهش آلودگی هوا و ارتقای پایداری محیط زیست در آینده کمک خواهد کرد.
