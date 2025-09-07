به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در حوزه امداد و نجات، بر ضرورت به‌کارگیری هوش مصنوعی و فناوری‌های داده‌کاوی در ارائه خدمات سریع‌تر و اثربخش‌تر به مردم تأکید کرد و گفت: موضوع هوشمندسازی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و جمعیت هلال‌احمر از نزدیک‌ترین دستگاه‌ها به زندگی مردم است که می‌تواند آثار ملموس این فناوری را به جامعه نشان دهد.

وی با بیان اینکه مقدمه توسعه هوش مصنوعی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های هوش تجاری (BI) در دستگاه‌هاست، افزود: زمانی که یک BI مناسب در اختیار باشد، می‌توان هوش مصنوعی (AI) را بر روی آن سوار کرد و خدماتی نوآورانه به مردم ارائه داد. به عنوان نمونه، می‌توان خدمات سفرهای نوروزی را با استفاده از فناوری‌های هوشمند ارتقا داد تا مردم در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین کیفیت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مرکز داده‌کاوی هلال‌احمر را محلی برای فرماندهی منسجم در مدیریت بحران دانست و اظهار داشت: این مرکز می‌تواند با تجمیع داده‌های هواشناسی، منابع آبی، اطلاعات ترافیکی، وضعیت سدها و سایر داده‌های ملی، تصمیم‌سازی‌های دقیق و بهنگامی را در اختیار مسئولان و مدیران بحران قرار دهد. حتی پیش‌بینی‌های بین‌المللی در حوزه اقلیم می‌تواند در این مرکز پردازش و مقایسه شود تا الگوی دقیق‌تری برای مدیریت بحران در کشور فراهم آید.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اهمیت جلوگیری از وابستگی داده‌ها و سامانه‌های هوشمند به منابع خارجی، تأکید کرد: ما در معاونت علمی، زیرساخت‌های لازم را برای پردازش داده‌ها به صورت بومی فراهم کرده‌ایم و حاکمیت داده را به‌عنوان یک اصل اساسی دنبال می‌کنیم. خوشبختانه با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این حوزه، امکان دسترسی مراکز تخصصی مانند هلال‌احمر به زیرساخت‌های پردازشی فراهم شده است.

افشین همچنین از آمادگی معاونت علمی‌برای تعریف پروژه‌های مشترک با جمعیت هلال‌احمر خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم فراخوان‌هایی برای انتخاب شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند در حوزه هوش مصنوعی منتشر کنیم تا در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت و زودبازده، دستاوردهای عملیاتی برای مردم حاصل شود. هدف ما این است که مردم در زندگی روزمره خود اثرات هوشمندسازی را لمس کنند.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در پیشگیری از حوادث، افزود: سامانه‌های هوشمند می‌توانند بر اساس داده‌های گذشته، نقاط حادثه‌خیز کشور را شناسایی کرده و حتی قبل از وقوع حادثه هشدارهای لازم را به مردم و دستگاه‌ها بدهند. به این ترتیب، علاوه بر مدیریت بهتر بحران، امکان جلوگیری از بسیاری حوادث نیز فراهم می‌شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: ما از دویدن حمایت می‌کنیم؛ یعنی هر دستگاهی که پیشروتر باشد و سریع‌تر وارد عرصه شود، حمایت بیش‌تری از آن خواهد شد. انتظار ما این است که جمعیت هلال‌احمر با استفاده از ظرفیت‌های این مرکز، پروژه‌های مشخصی را تعریف کند تا در آینده نزدیک شاهد خروجی‌های عملیاتی باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تا ایام نوروز چندین پروژه موفق در حوزه هوشمندسازی جمعیت هلال‌احمر به بهره‌برداری برسد. این مرکز می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی در استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی برای امداد و نجات و مدیریت بحران مطرح شود.