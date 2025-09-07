امام جمعه اهل سنت تالش: وحدت رمز ماندگاری ملت ایران است

حجت‌الاسلام حسین خانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، اظهار کرد: اتحاد و همدلی از واژگان روح‌نواز در میان خردمندان است، اما برای کسانی که همواره بر وحدت شمشیر از رو بسته‌اند، واژه‌ای روح‌خراش محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آیه قرآن کریم «و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» افزود: وحدت جز با چنگ زدن به ریسمان الهی که هرگز پاره نمی‌شود به دست نمی‌آید و ملت ایران با اعتقادات و باورهای دینی خود، الگویی بی‌نظیر در میان مسلمانان جهان است.

امام جمعه اهل سنت تالش راز ماندگاری وحدت ملت ایران را در دو عامل مهم دانست و گفت: نخست وجود ادبیات پرمغز و اشعار بزرگان و شعرای گرانمایه‌ای است که همواره بر همدلی و اتحاد تاکید داشته‌اند. نمونه بارز آن اشعار سعدی و حافظ است که انسجام انسانی را به زیبایی ترسیم کرده‌اند.

وی ادامه داد: دومین عامل ماندگاری وحدت، حضور علما و بزرگان بزرگی چون سید جمال‌الدین اسدآبادی و حضرت امام خمینی (ره) است که بدون وابستگی‌های سیاسی، آثار ماندگاری در تحکیم وحدت میان اهل سنت و شیعه برجای گذاشته‌اند.

حجت‌الاسلام خانی‌پور با تاکید بر تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف تصریح کرد: دشمنان قسم‌خورده اسلام هرگز بیکار ننشسته‌اند و همواره با طراحی عملیات روانی در پی برهم زدن انسجام و وحدت ملت ایران و جهان اسلام هستند.

دین منبع هویت و معرفت است

وی قرآن مجید را نعمتی الهی برای هدایت انسان‌ها دانست و گفت: دین منبع هویت و معرفت است و اسلام به عنوان کامل‌ترین دین، راهگشای بشر است؛ بنابراین باید اختلاف سلیقه‌ها را کنار گذاشت و جایگزین آن همدلی و مهربانی باشد.

امام جمعه اهل سنت تالش افزود: در ایران، اهل سنت و شیعیان با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و با پیوندهای خانوادگی و رعایت اصول همسایگی، این وحدت را مستحکم‌تر کرده‌اند.

وی با اشاره به پنج مذهب رسمی در جهان اسلام از منظر دانشگاه الازهر مصر بیان کرد: مذاهب شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی در کنار مذهب شیعه اثنی‌عشری همچون پنج انگشت دست هستند که اگر مشت شوند بر دهان دشمنان کوبیده می‌شوند و در حالت باز، در صلح و آرامش در کنار هم زیست می‌کنند.

حجت‌الاسلام خانی‌پور با اشاره به دسیسه‌های دشمنان اسلام اظهار داشت: تمامی مذاهب اسلامی در چارچوب دین اسلام هستند و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند؛ دشمنان ما با طراحی برنامه‌هایی همچون شطرنج‌باز تلاش می‌کنند بازی را به نفع خود پیش ببرند.

وی ضرورت توجه ویژه به جوانان را یادآور شد و گفت: جوانان هدف اصلی دشمنان برای دزدیدن افکارشان هستند و ما باید قدرتمندانه در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کنیم.

امام جمعه اهل سنت تالش در پایان تصریح کرد: نظام آموزشی باید در هر تجمعی جوانان را درک کند و آنان را در شناخت دشمنان و پایبندی به ارزش‌های دینی یاری رساند تا جوانان همواره دست رد به سینه دشمنان زده و بندگی خالصانه خداوند را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.