به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری «جشن امت احمد» با حضور هنرمندان شاخص استانی و کشوری در این استان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع این جشن افزود: موسیقی زنده اقوام، نورافشانی، غرفه‌های بازی و سرگرمی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و همچنین پذیرایی برای عموم مردم تدارک دیده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: این جشن روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه از ساعت ۱۶ در گنبدکاووس و در جوار برج تاریخی قابوس برگزار می‌شود و حضور برای عموم مردم آزاد است.

گفتنی است «جشن امت احمد» از برنامه‌های شاخص فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته با هدف تحکیم وحدت اسلامی، ارتقای نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی اقوام و پاسداشت میراث دینی و انقلابی در استان‌های مختلف برگزار شده است.

این رویداد امسال برای نخستین بار در استان گلستان و شهرستان گنبدکاووس برگزار می‌شود و انتظار می‌رود همچون دیگر برنامه‌های وحدت و تقریب، با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها همراه باشد.