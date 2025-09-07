امام جمعه اهل سنت شیراز:وحدت اسلامی درعمل به سیره نبوی و علوی ممکن است

شیخ عبدالواحد خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر اهمیت وحدت امت اسلامی تأکید کرد و گفت: این وحدت، نه سیاسی بلکه عبادی است و برگرفته از قرآن کریم و سیره پیامبر است.

وی با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره آل عمران ادامه داد: این آیه مبارک نشان‌دهنده ضرورت اتحاد و پرهیز از تفرقه است و همچنین پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، اولین اقدام خود را ایجاد اخوت و برادری میان مهاجرین و انصار، و قبایل اوس و خزرج انجام دادند.

امام جمعه اهل سنت شیراز افزود: این اقدامات، نشانگر آموزش وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی است که اختلافات جزئی و فقهی، ناشی از اجتهاد و برداشت‌های متفاوت از قرآن و سنت بوده و نباید منجر به تفرقه شود.

شیخ خواجوی بر اتحاد و همبستگی ملت ایران و تمامی مسلمانان تأکید کرد و گفت: دشمنان نمی‌توانند میان ما فاصله بیندازند، چرا که ما برادر و متحد هستیم و باید این اتحاد را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: همه اقوام و مذاهب، زن و مرد، پیر و جوان، در کنار نیروهای مسلح و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، ایستاده و به فرامین ایشان لبیک گفته‌اند.

امام جمعه اهل سنت شیراز با تاکید بر پیروی کامل از راه پیامبر و امامان، و عمل به فرمایشات آنان تصریح کرد: پیروی از راه سیره نبوی و علوی، کلید وحدت و موفقیت است و باید همواره به آن عمل کنیم.