۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

دیدار سید عمار حکیم با قالیباف

رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر رسمی خود به تهران با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌های پارلمانی و تقویت نقش مجالس دو کشور در حمایت از روابط عراق و ایران تأکید کردند.

بررسی آخرین تحولات منطقه و لزوم همکاری مشترک برای تقویت ثبات و امنیت در خاورمیانه از دیگر محورهای رایزنی حکیم و قالیباف بود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی ایران در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی تصریح کرد که تقویت همگرایی منطقه‌ای می‌تواند مانع از توسعه خشونت و بی‌ثباتی در کشورهای همسایه شود.

قالیباف نیز ضمن استقبال از دیدار حکیم، بر اهمیت روابط برادرانه دو ملت و دو کشور همسایه تأکید کرد و گفت: مجالس ایران و عراق می‌توانند در تقویت همکاری‌های راهبردی و هم‌افزایی سیاسی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

