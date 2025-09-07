اجرای بیش از ۱۵هزار متر مربع روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر علیزاده در بازدید از راههای اصلی و فرعی اظهارکرد: در این مدت راهداران ۲ هزار متر مربع عملیات لکه گیری در راههای اصلی، فرعی و روستایی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در مدت یاد شده ۳۱۰ کیلومتر از شانه راه و اصلاح افتادگی شانه با شن ریزی تسطیح شده افزود: در ۵ ماهه گذشته بیش از ۲ کیلومتر از راههای روستایی شن ریزی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان پارس آباد تسطیح و موج گیری ۱۳۰ کیلومتر از راههای روستایی و مرزی را یادآور شدو گفت: ۱ هزار و ۱۰۰ مورد از پلهاونقاط پربرخورد با دپو مصالح آشکار سازی شده است.

علیزاده حفاظت وصیانت از حریم راه‌ها را بعنوان سرمایه ملی خط قرمز راهداری دانست و ادامه داد: با حضور ۱ هزار گشت راهداری در حریم تاکنون از ۸۰ مورد تجاوز به حریم راه جلوگیری شده، ۵۰ عددا ز دکه‌های غیرمجاز جمع آوری و ۳۷۵ کیلومتر ازحریم راه پاکسازی و آزاد سازی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای شهرستان پارس آباد از جابجایی ۲۴۶ هزار تن کالا توسط ۱۵ شرکت حمل ونقل کالا در این شهرستان خبرداد و گفت: در ۵ ماهه گذشته حدود ۲۷ هزار برگ بارنامه در شهرستان پارس آباد صادر شده است.

وی در این مدت به جابجایی حدود ۴۶ هزار نفر مسافر توسط ۲۲ دستگاه اتوبوس و ۵۶ دستگاه سواری از شهرستان پارس آباد به مقاصد مختلف اشاره کرد و افزود: این میزان جابجایی مسافر در قالب بیش از ۷ هزار سفر انجام شده است.