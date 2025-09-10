عملیات توسعه بزرگراهی محور اردبیل - سرچم در حال اجرا است

  1. استانها
اردبیل- مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت:- سرچم یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی استان اردبیل است که عملیات بررگراهی در این محور در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری عصر چهارشنبه در بازدید میدانی از روند عملیات اجرایی در قطعات ۳ و ۴ پروژه‌های توسعه بزرگراهی در محور اردبیل - سرچم اظهار کرد: محور اردبیل–سرچم یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی استان محسوب می‌شود که بهره‌برداری از آن نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و تسهیل جابجایی مردم خواهد داشت.

وی افزود: بازدیدهای میدانی و پیگیری‌های مستمر حتی در ایام تعطیل نشان‌دهنده اهمیت ویژه این پروژه برای اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل است و امیدواریم با همکاری پیمانکاران و تخصیص به‌موقع اعتبارات، شاهد تکمیل و بهره‌برداری قطعات در حال اجرا در این محور باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: هیچ پروژه‌ای در اردبیل تعطیل نیست و تمام پروژه‌ها در حال اجرا هستند.

