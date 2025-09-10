عملیات توسعه بزرگراهی محور اردبیل - سرچم در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری عصر چهارشنبه در بازدید میدانی از روند عملیات اجرایی در قطعات ۳ و ۴ پروژههای توسعه بزرگراهی در محور اردبیل - سرچم اظهار کرد: محور اردبیل–سرچم یکی از شریانهای اصلی ارتباطی استان محسوب میشود که بهرهبرداری از آن نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و تسهیل جابجایی مردم خواهد داشت.
وی افزود: بازدیدهای میدانی و پیگیریهای مستمر حتی در ایام تعطیل نشاندهنده اهمیت ویژه این پروژه برای اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل است و امیدواریم با همکاری پیمانکاران و تخصیص بهموقع اعتبارات، شاهد تکمیل و بهرهبرداری قطعات در حال اجرا در این محور باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: هیچ پروژهای در اردبیل تعطیل نیست و تمام پروژهها در حال اجرا هستند.
نظر شما