https://mehrnews.com/x38XL6 ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱ کد خبر 6582909 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱ بسته خبری ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 15 MB کد خبر 6582909 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
نظر شما