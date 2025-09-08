https://mehrnews.com/x38YfJ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴ کد خبر 6584115 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴ بسته خبری ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 16 MB کد خبر 6584115 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
