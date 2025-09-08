۱ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۲ مرکزی انشعاب مسکن وشهرسازی تا میدان فلسطین- خیابان فلسطین از بانک صادرات تا میدان امام علی جنب هتل صالح- خیابان مدرس سرتاسراز فلسطین تا میرزای شیرازی ۲۵ انتهخای کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت- بلوار شهید آیت الله رئیسی- بلوار شهید خزائی ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۳ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۴ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال تا مهر شهر - مجموعه کامل مهر شهر - ازپست راه آهن تا بلوار ۲۲ بهمن زیباشهر و منازل سه خانواری در بلوار اصلی مهرشهر ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۵ مرکزی ۱۸ متری گل‌ها و انشعابات - بلوار پرستار سرتاسر- خیابان امام حسین - خیابان فرهنگ ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۶ مرکزی منطقه روغنی - منطقه چشمه -منطقه جوانتل تا زرگلی- منطقه خیرآباد پلکی- منطقه شورچاه - منطقه اسلام آباد و دشت مل و حصاروئیه ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۷ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوار بزرگمهر تا تقاطع جمهوری - بلوار جمهوری تا جمهوری ۳ - چاه‌های مصلی المهدی - خیابن دانش از ۲۴ تا ۳۸ - خیابان مسجد ولی عصر-بخشی از بلوار فرهنگ - ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۸ مرکزی از پست راه آهن زمین راه آهن بلوار شاهوزهی تا میدان کشاورز - انشعاب امام خمینی شرقی و سعدی شرقی تا بلوار جام جم - منطقه حسین آباد و شهرک ولایت و کشاورز ۱۴ ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۹ مرکزی تقاطع بلوار جمهوری و بزرگمهر-سایت مجتمع باران ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۱۰ مرکزی ضلع غربی بلوار دانشگاه با میلان‌های منشعبه تا دانشگاه ۴۷ - ضلع شمالی بلوار جانبازان تا تقاطع بهداشت - خیابان تربیت و کوی انقلاب ۰۸:۱۵ - ۱۰:۱۵

۱۱ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۲ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۴ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۵ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۶ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۷ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۸ مرکزی بلوار پیامبر اعظم تا نبش خیابان پیروزی- خیابان شورا سرتاسر - خیابان البرزجنوبی با انشعابات - خیابان نصر شمالی-خیابان سهروردی با انشعابات-خ مرصاد ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۹ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۲۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۲۱ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۲۲ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۲۳ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۲۴ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست- ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آلا - مسیر پست نبوت انشعاب لاربالاوپایین تا تنگه پیران ومیل ۸ و ۱۹ و سفیدک -مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه - انشعاب چاه‌های ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن مسیر جاده زابل- انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۲۵ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو- خیابان امام خمینی از فلکه سیلوتا نبش بلوار مزاری- بلوار خرمشهر از تقاطع خیابان امام خمینی تا بانک صادرات نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا نبش خیابان میرزای شیرازی-انشعاب خیابان مطهری و فرهنگ و مهتاب و میرزای شیرای مرکز سل ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۲۶ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام حسین و میدان کارگر- -ضلع شرق بلوار آزادی از میدان کارگر تا سازمان بازرسی - ضلع شمال بلوار کشاورز تا میدان کشاورز - انشعابات باقری شمالی تا حمام کهنه و پیر بخش هردو ضلع با تمام انشعابات پیربخش ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۲۷ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو - خیابان امام خمینی از فلکه سیلو تا میدان ۱۵ خرداد- انشعاب خیابان سرباز و ضلع غرب بلوار رجایی از میدان امام تا مسیل ۲۵ متری ابوذر-انشعاب طباطبایی ۱۴- بلوار میرحسینی از تقاطع بلوار طباطبایی تا بلوار رجایی هردو ضلع- ضلع غرب بلوار رجایی از میرحسینی تا درب امور برق دو زاهدان - خیابان سعدی از بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار رجایی- انشعاب طباطبایی ۲ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۲۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۲۹ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۰ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۱ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۲ مرکزی از پست شهدا تامیدان امام حسین ضلع شمال بلوار سیدالشهدا و شریعتی شمالی -شریعتی جنوبی تا فلکه ارکیده -خ مصطفی از شریعتی تا رزمجو مقدم ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۳ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۴ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-بلوار فرودگاه تا مجتمع ایلیا-بلوار جام جم تا میدان کشاورز - ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۵ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستارباانشعاب مجتمع سه خانواریها -ضلع شمال بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و انشعاب بهداشت ۱۰- بلوار خرمشهر از میدان مشاهیر تا جنب بانک صادرات هشتاد دستگاه هردو ضلع - انشعاب خیام ۸ و خیابان مدائن وکوهستان پارک و آزادگان غربی از خرمشهر -بلوار آزادگان شرقی با انشعاب خیابان خاتم و مطهری و فرهنگ و فرهاد جنوبی تا نبش مهر ۱۳- مهر ۱۵ تا مدنی و مدنی ۱۲ - ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۶ مرکزی بلوار خلیج تا پاسگاه قطار خنجک دو طرف -انشعاب سیلو بزرگ و راه آهن و منطقه پببی و گرانشند و کاشی و بید-منطقه خواجه مسک و شهداد آباد-منطقه منزل آب و لوچو - منطقه پوگی و غریب آباد - کمر بندی کلانتری تا روبه روی شهرک جهاد ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۳۷ مرکزی پست شهدا تا میدان امام حسین - ضلع غرب خیابان بهشتی سرتاسر - ضلع شرق بهشتی از مصطفی خمینی تا نبش خیام- کوچه خدنگی و خیابان مولوی - خیابان سعدی تا نبش مولوی و تقاطع شریعتی - خیابان امیرالمومنین ازسعدی تا بلوار سیدالشهدا ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۳۸ نصرت آباد از پست تل سیاه تا گراغه - انشعاب منطقه چاه حسینعلی و چاه‌های آب معدن مس- انشعاب منطقه کهنک و چاه رحمان تا روستای اانجیروک شمالی- انشعاب جوژ و علی آباد ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۳۹ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم -بلوار مطهری از میدان خاتم تا میدان آزادی - خیابان جهاد-خیابان شریعتی جنوبی و پاسداران تا نبش گلبهار- بلوار دانشگاه از دانشگاه ۱۰ تا میدان امام علی ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۴۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا کمربندی کلانتری با انشعاب داخلی نیروگاه گازی و مجتمع انبارهای برق و توزیع- مجموعه شهرک برق و جهاد تا زیرگذر شهرک جهاد ۱۸ ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۴۱ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا نیروگاه دیزل - ضلع شرق بلوار تفتان از بعثت تاضلع جنوب خیابان سعدی با انشعاب خیابان مکران تا مکران ۱۴ و ۲۲- میدان دفاع مقدس ضلع شرق بلوار مزاری تا پارک لاله نبش بلوار بهداشت- انشعاب مصطفی خمینی وبلوار امیرکبیر شرقی و گلستان شرقی و امام موسی کاظم شرقی -خیابان کریمپور ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۴۲ مرکزی پست شهدا تا میدان امام حسین - ضلع غرب خیابان بهشتی سرتاسر - ضلع شرق بهشتی از مصطفی خمینی تا نبش خیام- کوچه خدنگی و خیابان مولوی - خیابان سعدی تا نبش مولوی و تقاطع شریعتی - خیابان امیرالمومنین ازسعدی تا بلوار سیدالشهدا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۳ مرکزی از پست راه آهن زمین راه آهن بلوار شاهوزهی تا میدان کشاورز - انشعاب امام خمینی شرقی و سعدی شرقی تا بلوار جام جم - منطقه حسین آباد و شهرک ولایت و کشاورز ۱۴ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۴ مرکزی تقاطع بلوار جمهوری و بزرگمهر-سایت مجتمع باران ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۵ مرکزی ضلع غربی بلوار دانشگاه با میلان‌های منشعبه تا دانشگاه ۴۷ - ضلع شمالی بلوار جانبازان تا تقاطع بهداشت - خیابان تربیت و کوی انقلاب ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۶ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم -بلوار مطهری از میدان خاتم تا میدان آزادی - خیابان جهاد-خیابان شریعتی جنوبی و پاسداران تا نبش گلبهار- بلوار دانشگاه از دانشگاه ۱۰ تا میدان امام علی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۷ مرکزی پست شهدا ضلع جنوبی بلوار رسالت تا نبش خیابان بهشتی -خیابان مولوی تا سیستان وزور خانه ابوالفضل - از میدان امام حسین ضلع شمال بلوار میرحسینی تا پنج راه بسیج- ضلع شرق خیابان بهشتی تا نبش خیابان مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از میرزای شیرازی تا نبش شریعتی - انشعاب خیابان طالقانی دو طرف نرسیده فلکه ارکیده و نرسیده به خ امام خمینی - خیابان آزادی دو طرف مصطفی خمینی تا بانک ملی مرکزی و سازمان قضائی نیروهای مسلح و میدان شهدا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۸ مرکزی خیابان ویلا از ابتدا تقاطع بلوار ۲۲ بهمن و ویلا تا جنب دوشنبه بازار و خیابان‌های منشعبه از ویلا البرز -خیابان بشارت و تمدن تا شورا ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۴۹ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس پادگان ارتش -ضلع شمال بلوار حضرت ابوالفضل تا بلوار پیامبر اعظم و میدان استاندارد زیباشهر - بلوار بقیة الله تا نبش خیابان دادسرا و سه راه دانش- بلوار دانشگاه تا جنب پل هوایی میدان پاسداران - انشعاب خیابان اوقاف و هفت تیر و ضلع شمالی بلوار قلنبرتا میدان مشاهیر - خیابان مسجد طالقانی و خیابان بهار- تصفیه خانه آب خیابان امیر معز ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۵۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تاکمربندی کلانتری- -منازل آپارتمانی مسکن ملی آرمان شهر داخل شهرک جهاد-منازل ۳ خانواری پشت براسان ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۵۱ مرکزی پست شهدا ضلع جنوب بلواررسالت تا نبش هیرمند - خیابان سید قطب تا نبش میرحسینی - ضلع شمال بلوار میرحسینی تا بلوار رجایی - انشعاب کوچه بولاغی و سیستان تا نبش سلمان فارسی- انشعاب کوچه معینی تبار و هنرستان تا هیرمند شمالی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۵۲ مرکزی ضلع غرب بلوار بزرگمهر از تقاطع دانشجو تا خیابان دانش با انشعاب بزرگمهر ۳۶و۲۸ - خیابان دانش از دانشگاه تا تقاطع دانشجو و انشعاب دانش ۸ و۱۵و۱۳ و ۱۲و ۱۰ تا نبش معلم ۹ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۵۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با انشعاب خیابان ۲۰ متری امام حسین-بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم ۲۴و۲۲و و۱۶و ۸و ۶ تا تقاطع بلوار دانشگاه ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۵۴ مرکزی+ نصرت آباد پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع شمال بلوار یادگار امام تا میدان راه - مسیر جاده بم تا هنگ مرزی- انشعاب هامون ثمر و مرغداریها - میدان میوه هامون ثمر تا پمپ بنزین محمد رسول الله و شرکت گاز-منطقه سیادک و دهکده گاوداران و روستاهای کالیکه و دوربن وپمپ بنزین محمد رسول الله -انشعاب جنب ایران خودرو و بنیاد مسکن - انشعاب فاز دو تاکسیرانی- مسیر جاده بم تا هنگ مرزی وباغ خاتم و پادگان شفیع پور - انشعاب مرغداریها و کشتارگاه نسیم طیور - باغ زیتون و کیلومتر ۱۵ زاهدان - بم ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۵۵ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۵۶ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۵۷ مرکزی انشعاب مسکن وشهرسازی تا میدان فلسطین- خیابان فلسطین از بانک صادرات تا میدان امام علی جنب هتل صالح- خیابان مدرس سرتاسراز فلسطین تا میرزای شیرازی ۲۵ انتهخای کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت- بلوار شهید آیت الله رئیسی- بلوار شهید خزائی ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۵۸ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه‌های بذر -مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا روستای همت آباد -شهرک پرسپولیس - خیابان مجدیه سرتاسر ضلع غرب - انشعاب آزادی ۳۸ و مجدیه ۱۵ و ۳۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

۵۹ مرکزی از پست راه آهن مجموعه کامل فرودگاه وتکن هوانیروز-ضلع شرق بلوار اقبال مجتمع هوانیروز- بلوار شاهوزهی تا نبش مصطفی خمینی شرقی - انشعاب جام جم ۱۶ و ۲۰- انشعاب مصطفی خمینی شرقی (کریم آباد) تا نبش بلوار جام جم با انشعابات ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

۶۰ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار میرحسینی-بلوار بعثت سرتاسر با انشعاب کوثر و شکوفه و مجتمع وحدت بلوار انقلاب ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

۶۱ نصرت آباد از پست تل سیاه تا کیلومتر ۱۵ زاهدان -انشعاب ناگت و روباهک - انشعاب ایستگاه واویلا و روستای جلال آباد ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

۶۲ مرکزی نیروگاه گازی منطقه کامل گلخانه‌های زاهدان و ایستگاه پمپاژ گاز - سیادک و گوربند ۱و۲و۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

۶۳ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۶۴ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۶۵ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۶۶ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۶۷ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تامیدان امام خمینی شهرک تاکسیرانی شهرداری پشت پاسگاه تردست- ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا پرسی گاز- ضلع شمال تا پشت پلیس راه زاهدان - ضلع شرق جاده مشهد تا کارخانه آرد آلا - مسیر پست نبوت انشعاب لاربالاوپایین تا تنگه پیران ومیل ۸ و ۱۹ و سفیدک -مسیر جاده مشهد تا حرمک و انشعاب قرقروک تا نوار مرزی ریگچاه و ناورچاه - انشعاب چاه‌های ایثار ضلع شرق جاده مشهد تا سه راهی دشتک و بعد از آن مسیر جاده زابل- انشعاب نماز خانه حرمک ضلع غرب جاده مشهد تا سراهی دشتک و انشعاب کارخانه سیمان ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۶۸ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو- خیابان امام خمینی از فلکه سیلوتا نبش بلوار مزاری- بلوار خرمشهر از تقاطع خیابان امام خمینی تا بانک صادرات نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی خمینی از بلوار خرمشهر تا نبش خیابان میرزای شیرازی-انشعاب خیابان مطهری و فرهنگ و مهتاب و میرزای شیرای مرکز سل ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۶۹ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۷۰ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۷۱ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۷۲ نصرت آباد از پست تل سیاه تا گراغه - انشعاب منطقه چاه حسینعلی و چاه‌های آب معدن مس- انشعاب منطقه کهنک و چاه رحمان تا روستای اانجیروک شمالی- انشعاب جوژ و علی آباد ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰

۷۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا کمربندی کلانتری با انشعاب داخلی نیروگاه گازی و مجتمع انبارهای برق و توزیع- مجموعه شهرک برق و جهاد تا زیرگذر شهرک جهاد ۱۸ ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰

۷۴ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا نیروگاه دیزل - ضلع شرق بلوار تفتان از بعثت تاضلع جنوب خیابان سعدی با انشعاب خیابان مکران تا مکران ۱۴ و ۲۲- میدان دفاع مقدس ضلع شرق بلوار مزاری تا پارک لاله نبش بلوار بهداشت- انشعاب مصطفی خمینی وبلوار امیرکبیر شرقی و گلستان شرقی و امام موسی کاظم شرقی -خیابان کریمپور ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰

۷۵ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی - مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا ابتدای شهرک کامبوزیا ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰

۷۶ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان توحیدهردو ضلع- خیابان توحید تا خیابان خیام - خیابان خیام از خیام ۸ تا جنب آزمایشگاه مهران - انشعاب خیابان غدیر شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی ۲۰:۰۰ - ۲۲:۰۰

۷۷ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

۷۸ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

۷۹ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵