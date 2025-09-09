درخواست اهالی محله کوجووار تبریز برای نصب سرعت گیر برای کاهش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که ساکنان محله کوجووار در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی با مشکل کمبود سرعت‌گیر و وقوع تصادفات متعدد در ورودی این محله مواجه هستند و پیگیری‌های صورت‌گرفته تاکنون به نتیجه مطلوبی منجر نشده است.

یک شهروند خبرنگار با ارسال پیامی درخواست کرد تا به این موضوع رسیدگی شود.

متن ارسالی شهروند خبرنگار:

با سلام و احترام،

ما ساکنان محله کوجووار در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، به منظور پیشگیری از تصادفات خطرناک روزانه در ورودی این محله از سمت باغ معروف، نیاز فوری به نصب سرعت‌گیر داریم. با وجود پیگیری‌های مکرر در طول سال‌های گذشته، این مشکل هنوز پابرجاست.

لطفاً جهت حل این موضوع اقدام لازم را به عمل آورید.