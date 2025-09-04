  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

فوت ۲۷۵ نفر در تصادفات جاده ای آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس پلیس راه آذربایجان‌شرقی گفت: در پنج ماه گذشته در تصادفات جاده‌ای استان تعداد ۲۷۵ نفر فوت کردند و سه هزار و ۸۹۲ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز پنجشنبه گفت: تجزیه و تحلیل تصادفات سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین تصادفات فوتی در شهریور ماه رخ می‌دهد در این راستا و برای ارتقای ایمنی عبور و مرور و حفظ جان هموطنان و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی تیم‌های پلیس راه استان آذربایجان شرقی تا آخر شهریور ماه اقدام به تشدید کنترل و برخورد با رانندگان متخلف خواهند کرد.

وی ادامه داد: برخورد با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت، تجاوز به چپ و صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی در دستور کار تیم‌های پلیس راه است.

وی گفت: خودروهایی که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند توسط تیم‌های پلیس راه توقیف و ترخیص آنها بعد از پایان شهریور ماه مقدور خواهد بود.

سرهنگ آبراهه افزود: رانندگانی هم که یک تخلف حادثه ساز انجام دهند گواهینامه آنها به طور سیستمی و فیزیکی به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.

وی از شهروندان تقاضا کرد در راستای حفظ جان خود و سرنشینان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اقدام کرده تا سفری ایمن داشته باشند.

