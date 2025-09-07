۱۳۵ مدرسه جدید تا مهر ماه تحویل آموزش و پرورش هرمزگان شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی یکشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان هرمزگانی در کنکور سراسری گفت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش، خودباوری، اعتماد به نفس و پشتکار دانش‌آموزان و معلمان دلسوز است. آینده این استان در دستان همین دانش‌آموزانی‌ست که امروز رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم این سرمایه‌های انسانی را به درستی هدایت کنیم تا در آینده، نه فقط در مناصب مدیریتی بلکه در هر جایگاهی که هستند، مسیر توسعه کشور را رقم بزنند.

استاندار هرمزگان همچنین با ابراز خرسندی از روند رو به رشد کیفیت آموزش در استان، از همکاری جمعی مدیران، معلمان، فرمانداران، نهادهای عمرانی، آب، برق و فاضلاب و دیگر ارگان‌های مؤثر در پروژه‌های آموزشی تشکر کرد و گفت: با تلاش همه این عزیزان، ۱۳۵ مدرسه برای آغاز سال تحصیلی آماده شده‌اند که نویدبخش شروعی پرنشاط و امیدوارکننده برای دانش‌آموزان است.

آشوری در ادامه، به موضوع نهضت مدرسه‌سازی و ثبت ۲۴۵ مدرسه جدید در این طرح اشاره کرد و از فرمانداران خواست تا در قالب پروژه مهر، حمایت کامل از آموزش و پرورش داشته باشند تا سال تحصیلی جدید بدون دغدغه آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به نیاز استان به نیروی انسانی در حوزه سلامت، از ایجاد هنرستان‌های بهیاری به‌عنوان یک گام مؤثر در تأمین این نیاز یاد کرد و افزود: با آموزش مهارت‌های لازم در این هنرستان‌ها، می‌توانیم نیروی انسانی توانمندی برای خدمت در مناطق شهری و روستایی تربیت کنیم.

استاندار در پایان جلسه، به موضوع دانش‌آموزان محروم نیز پرداخت و خواستار ارائه برنامه عملیاتی برای حمایت از دانش‌آموز کم برخوردار و دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی شد.

وی تأکید کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت اصناف، اتحادیه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، باید شرایطی فراهم کنیم تا این دانش‌آموزان با روحیه‌ای شاد و بدون دغدغه، سال تحصیلی را آغاز کنند.

گفتنی است در این جلسه از رتبه‌های برتر کنکور در هرمزگان و مدیران و معلمان آن‌ها تجلیل شد و تفاهم نامه احداث هنرستان‌های جدید بهیاری در هرمزگان به امضا رسید.