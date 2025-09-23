  1. استانها
  2. تهران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

تأکید معاون رئیس‌جمهور بر نقش دانش‌آموزان در توسعه روستاها و مدیریت آب

تأکید معاون رئیس‌جمهور بر نقش دانش‌آموزان در توسعه روستاها و مدیریت آب

ورامین- معاون رئیس جمهور گفت:آینده کشور در دستان دانش‌آموزان است؛ ما موظفیم برای دختران این سرزمین که نخبگان فردای ایران‌اند، همه توان خود را به کار بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، صبح سه شنبه، در دیدار با دانش‌آموزان روستایی با تأکید بر اهمیت تحصیل، خودباوری و نقش دختران در آینده کشور، از برگزاری یک مسابقه ملی برای دانش‌آموزان خبر داد و از آن‌ها خواست ایده‌های خود را درباره آبادانی روستاها و مدیریت مصرف آب ارائه دهند.

وی اظهار کرد: آینده کشور در دستان شماست؛ ما موظفیم برای دختران این سرزمین که قرار است مریم میرزاخانی‌ها و نخبگان آینده باشند، تمام توان خود را به کار بگیریم. هر آنچه می‌نویسید و می‌آموزید، سرنوشت واقعی شما و مسیر کشور را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌های ملی، گفت: در این مسابقه، دانش‌آموزان می‌توانند در دو محور شرکت کنند: نخست، اگر رئیس‌جمهور بودید برای آبادانی کشور و توسعه روستاها چه اقداماتی انجام می‌دادید؟ و دوم، پیشنهادات شما برای مدیریت مصرف آب در خانواده و جامعه.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، آثار برتر این مسابقه تا ۱۳ آبان در قالب کتاب چاپ و به مسئولان ارائه خواهد شد و به نفرات برتر جوایز نفیس اهدا می‌شود.

حسین‌زاده در این دیدار، دوران دانش‌آموزی را ترکیبی از لحظات تلخ و شیرین، شادی و استرس توصیف کرد و افزود: گاهی دلشوره دارید و گاهی از موفقیت‌هایتان لذت می‌برید؛ این‌ها بخشی طبیعی از زندگی است و نشان می‌دهد مسیر یادگیری و رشد را طی می‌کنید.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با اشاره به تجربیات شخصی‌اش از دوران دانشگاه گفت: انتخاب رشته و مسیر تحصیلی، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز بود، اما همان مسیر، در آینده برای من فرصت‌های بزرگ ساخت و دوستان و هم‌پیمانانی از سراسر کشور برایم ایجاد کرد. شما هم امروز با تلاش و دقت می‌توانید مسیر موفقیت خود را بسازید.

وی دانش‌آموزان را تشویق کرد تا با امید و پشتکار بر مشکلات غلبه کنند و افزود: مثال گاندی را در نظر بگیرید؛ فردی ضعیف و نحیف که هیچ‌کس باور نداشت بتواند، اما توانست استقلال هند را رقم بزند. شما نیز می‌توانید با تلاش، آینده کشور را بسازید.

حسین‌زاده همچنین با تأکید بر اهمیت رویاها و تلاش‌های کوچک روزمره تصریح کرد: بسیاری از ایده‌های بزرگ، در ابتدا کوچک و ساده به نظر می‌رسند، اما با تلاش و پشتکار، آینده کشور ساخته می‌شود، شما می‌توانید ایران را با دانش، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری بسازید و تغییر دهید.

وی در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: دوستتان دارم و برای سلامتی، موفقیت و شادی شما دعا می‌کنم. به درس خود ادامه دهید و بدانید که آینده کشور در دستان شماست، ما در کنار شما هستیم تا رویاهایتان را محقق کنید.

کد خبر 6598838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها