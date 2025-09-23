به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، صبح سه شنبه، در دیدار با دانش‌آموزان روستایی با تأکید بر اهمیت تحصیل، خودباوری و نقش دختران در آینده کشور، از برگزاری یک مسابقه ملی برای دانش‌آموزان خبر داد و از آن‌ها خواست ایده‌های خود را درباره آبادانی روستاها و مدیریت مصرف آب ارائه دهند.

وی اظهار کرد: آینده کشور در دستان شماست؛ ما موظفیم برای دختران این سرزمین که قرار است مریم میرزاخانی‌ها و نخبگان آینده باشند، تمام توان خود را به کار بگیریم. هر آنچه می‌نویسید و می‌آموزید، سرنوشت واقعی شما و مسیر کشور را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌های ملی، گفت: در این مسابقه، دانش‌آموزان می‌توانند در دو محور شرکت کنند: نخست، اگر رئیس‌جمهور بودید برای آبادانی کشور و توسعه روستاها چه اقداماتی انجام می‌دادید؟ و دوم، پیشنهادات شما برای مدیریت مصرف آب در خانواده و جامعه.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، آثار برتر این مسابقه تا ۱۳ آبان در قالب کتاب چاپ و به مسئولان ارائه خواهد شد و به نفرات برتر جوایز نفیس اهدا می‌شود.

حسین‌زاده در این دیدار، دوران دانش‌آموزی را ترکیبی از لحظات تلخ و شیرین، شادی و استرس توصیف کرد و افزود: گاهی دلشوره دارید و گاهی از موفقیت‌هایتان لذت می‌برید؛ این‌ها بخشی طبیعی از زندگی است و نشان می‌دهد مسیر یادگیری و رشد را طی می‌کنید.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با اشاره به تجربیات شخصی‌اش از دوران دانشگاه گفت: انتخاب رشته و مسیر تحصیلی، لحظه‌ای سرنوشت‌ساز بود، اما همان مسیر، در آینده برای من فرصت‌های بزرگ ساخت و دوستان و هم‌پیمانانی از سراسر کشور برایم ایجاد کرد. شما هم امروز با تلاش و دقت می‌توانید مسیر موفقیت خود را بسازید.

وی دانش‌آموزان را تشویق کرد تا با امید و پشتکار بر مشکلات غلبه کنند و افزود: مثال گاندی را در نظر بگیرید؛ فردی ضعیف و نحیف که هیچ‌کس باور نداشت بتواند، اما توانست استقلال هند را رقم بزند. شما نیز می‌توانید با تلاش، آینده کشور را بسازید.

حسین‌زاده همچنین با تأکید بر اهمیت رویاها و تلاش‌های کوچک روزمره تصریح کرد: بسیاری از ایده‌های بزرگ، در ابتدا کوچک و ساده به نظر می‌رسند، اما با تلاش و پشتکار، آینده کشور ساخته می‌شود، شما می‌توانید ایران را با دانش، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری بسازید و تغییر دهید.

وی در پایان خطاب به دانش‌آموزان گفت: دوستتان دارم و برای سلامتی، موفقیت و شادی شما دعا می‌کنم. به درس خود ادامه دهید و بدانید که آینده کشور در دستان شماست، ما در کنار شما هستیم تا رویاهایتان را محقق کنید.