به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سیف ابوکشک» سخنگوی ناوگان مقاومت گفت: این ناوگان با وجود حمله پهپادی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

همچنین مسئولان ناوگان بین المللی مقاومت تصریح کردند: تحقیقات درباره این حادثه در جریان است و به محض فراهم شدن اطلاعات بیشتر اعلام خواهد شد.

آنها ادامه دادند: اقدامات خصمانه ما را از مأموریت صلح‌آمیز خود برای شکستن محاصره غزه و همبستگی با مردم این باریکه بازنخواهد داشت.

بامداد امروز ناوگان مقاومت اعلام کرد که قایق خانواده (العائله) در نتیجه حمله پهپادی، در عرشه اصلی و مخزن زیرین خود دچار خسارت شده است. دو قایق از ناوگان مقاومت در راه تونس هستند و نیاز فوری به حفاظت دارند.

کمیته رسانه‌ای ناوگان مقاومت نیز ویدئویی منتشر کرده که لحظه هدف قرار گرفتن قایق مذکور در سواحل تونس را نشان می‌دهد.

در همین راستا، «تیاگو آویلا» عضو کمیته ناوگان مقاومت تاکید کرد، هنگام حمله تعدادی از اعضای تیم روی کشتی حضور داشتند اما همگی نجات یافتند.

از سوی دیگر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین نیز وقوع این حمله را تأیید کرد.

همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد کشتی مورد نظر، حامل اعضای کمیته راهبری ناوگان مذکور بوده است. با این حال، همه سرنشینان و خدمه در سلامت هستند.