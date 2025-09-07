رکورد بازدید نمایش میدانی کنگره ۸ هزار شهید گیلان شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه یکشنبه در حاشیه برگزاری نمایش «از تبار باران» در باغ موزه دفاع مقدس گیلان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌های متنوع کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با استقبال چشمگیر مردم همراه بوده است که این موضوع رکورد بازدید نمایش میدانی را شکست.

وی افزود: کنگره شهدای گیلان فرصتی مهم برای بازخوانی ارزش‌ها، آرمان‌ها و بستری برای بیعت با شهدای والامقام انقلاب اسلامی است. نمایش «از تبار باران» به عنوان یکی از بخش‌های متنوع کنگره، با زبان هنر، رسانه و فعالیت‌های خلاقانه، رشادت‌های شهدا را به نسل جوان معرفی می‌کند و نسل امروز را با حقیقت و هویت شهدا آشنا می‌سازد.

امینی با اشاره به تکریم خانواده‌های معزز شاهد در این کنگره گفت: جوانان بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت در قالب رزمایش «مهر ولایت» از هفتم شهریور تاکنون بیش از ۲۰۰ خانواده شهید را در منازل‌شان ملاقات و ضمن تکریم از آنان برای حضور در کنگره دعوت کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه حضور چهره‌های ملی و معنوی کشوری از دیگر ویژگی‌های کنگره بوده است، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوامع هنری، دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مدارس و اقشار مختلف جامعه به معرفی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت کمک کرده است.

وی هدف از برگزاری کنگره‌های بزرگداشت شهدای دفاع مقدس را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و استمرار آن در جامعه دانست و یادآور شد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، یکی از امتیازات تمدنی کشور ما تلفیق دین، حماسه و هنر است که باید همیشه مورد توجه قرار گیرد.