روایتی از علما و روحانیت گیلان در کنگره ۸ هزار شهید استان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نمایشگاه جانبی کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان با عنوان «پرچمداران حقیقت» امسال میزبان غرفه‌هایی متفاوت و رویکردهایی نوین بود در این میان غرفه اداره کل تبلیغات اسلامی این استان با نگاهی پژوهشی و عمیق، سعی کرد پرده از ناگفته‌هایی درباره علما و روحانیت معاصر گیلان بردارد؛ از تلاش‌های هویتی گرفته تا نقش‌آفرینی در مبارزات، انقلاب، و دفاع مقدس.

این غرفه نه‌تنها بازتاب‌دهنده تاریخ علما و طلاب استان در ۱۲۰ سال گذشته بود، بلکه با زبان هنر و روایت، توانست مخاطب را در دل حوادث تاریخی ببرد.

به همین بهانه، خبرنگار مهر با حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفتگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:

«حجت‌الاسلام محمد علی نجفی گیلانی» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه غرفه اداره کل تبلیغات در کنگره هشت هزار شهید استان نقش علما و روحانیت را در تقویت هویت شیعی استان گیلان و کشور روایت می‌کند، گفت: محتوای این غرفه ماحصل چند سال کار پژوهشی بوده که چکیده و جمع بندی آن بیش از یک ماه طول کشیده است.

وی با اشاره به اینکه جزوات محتوایی ویژه ای تهیه و توزیع شده است، افزود: استقبال کم نظیر مردم و مسئولین از این غرفه نشان از فعالیت علمی و پژوهشی صورت گرفته در خصوص هویت دینی و ایمانی مردم گیلان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به استقبال مردم و مسئولین از غرفه اداره کل تبلیغات در نمایشگاه پرچمداران حقیقت، گفت: به گفته مسئولین کنگره این غرفه نزدیک ترین غرفه به تحقق شعار کنگره هشت هزار شهید استان گیلان است‌.

وی با قدردانی از فعالین بسیج طلاب و روحانیون و استاد «مهدی کاسی» و حجت الاسلام عبدالهی در پژوهش این کار عظیم فرهنگی افزود: استقبال مردم نشان از این مهم است که مردم مشتاق هستند تا با هویت ایمانی خود آشنا شوند و این مهم نشان دهنده این است که همه دستگاه‌های متولی در این مسیر کوشا باشند.