حجت الاسلام ابوذر بازیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز خانواده «وصال» دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که در سال ۱۴۰۲ با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه خانواده تأسیس شد، در مدت کوتاه فعالیت خود با استقبال کمنظیر زوجین جوان استان بوشهر همراه بوده است.
مدیر مرکز وصال افزود: این مرکز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر، اجرای طرحهای متنوعی در راستای تسهیل ازدواج و کاهش هزینههای زندگی جوانان را در دستور کار قرار داده است.
وی بیان کرد: طرح «وصال شیرین» با هدف پایین آوردن هزینههای مراسم عروسی، طرح «وصال طلایی» برای کمکهزینه خرید طلا ویژه زوجین جوان، طرحهای مرتبط با کاهش هزینه جهیزیه و لوازم مبلمان از جمله اقدامات مهم این مرکز است.
حجتالاسلام بازیاری ادامه داد: در کنار این برنامهها، مشاورههای پیش از ازدواج و برگزاری کارگاههای آمادگی زندگی مشترک نیز در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه مورد استقبال جوانان قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی مرکز وصال تقویت بنیان خانواده و کاهش دغدغههای مالی زوجین جوان است، گفت: تلاش داریم با همکاری دستگاههای مرتبط، خدمات این مرکز را گستردهتر کرده و زمینه تسهیل ازدواج در سطح استان را فراهم کنیم.
