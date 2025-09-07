درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده روز یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان کلیبر ماموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل وقوع جرم در بررسی‌های میدانی اولیه مشخص شد که دو جوان ۲۴ و ۱۶ ساله به علت اختلافات ملکی و شخصی با یکی از هم روستاییان خود درگیر و در این درگیری جوان ۲۴ ساله و ۱۶ ساله با اسلحه گرم از ناحیه شکم و پهلو مجروح و در دم فوت می‌نمایند.

فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر در ادامه بیان داشت: قاتل نیز در محل دستگیر و در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ نعمت محمدزاده در پایان گفت: از شهروندان نیز درخواست می‌شود تا آستانه صبر و تحمل خود را بالا برده تا دیگر شاهد وقوع اینگونه موارد ناگوار نباشیم.