وقوع قتل خانوادگی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه عصر روز سه‌شنبه با تأیید این خبر، اظهار کرد: رسیدگی به این حادثه تأسف بار در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفته و موضوع با دقت در دست بررسی نهایی است.

سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شده است که پدر ۴۱ ساله این خانواده، عصر امروز همسر ۳۸ ساله و ۲ دختر ۱۷ و ۹ ساله اش را به قتل رسانده است.

به گفته وی قاتل پس از ارتکاب این جنایت هولناک خود را به پلیس آگاهی مراغه معرفی کرده است. ️

فارسی با بیان اینکه قاتل در بازجویی‌های اولیه انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرده است، اضافه کرد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه، علت و انگیزه اصلی قتل به صورت ویژه در حال انجام است.